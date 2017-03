Cleveland se je zaletel v zid po imenu John Wall

26. marec 2017 ob 07:37

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Washingtona so na krilih Johna Walla v gosteh premagali aktualne prvake iz Clevelanda s 127:115.

Wizardsi so začeli v nizkem štartu, saj so že v uvodni četrtini Cavsom nasuli 40 točk, od tega samo John Wall 18. Organizator igre je na koncu zbral 37 točk. Cleveland, ki praktično celotno sezono vodi v Vzhodni konferenci, zdaj prednost komaj še drži, za vrat mu dihata tako Boston kot Washington, ki zaostaja le za dve zmagi in pol.

"Ne bi bil dober občutek, da bi se začela končnica, v kateri bi se lahko pomerili s Clevelandom, hkrati pa ne imeli izkušnje in znanja, kako jih premagati. Zmagati na tem parketu je ravno zato še toliko pomembnejše," se je proti končnici že obrnil Wall.

V ekipi prvakov niso bili prav dobre volje. Trener Tyronn Lue je bil nezadovoljen predvsem z igro v obrambi: "Nisem samozavesten, a se moramo boriti."

San Antonio je brez večjih težav ugnal New York s 106:98. Saša Vujačić ni dobil priložnosti za igro.

Liga NBA, tekme 25. marca:

SAN ANTONIO – NEW YORK 106:98

Leonard 29, Aldridge in Gasol (10 skokov) po 19; Hernangomez (13 skokov) in Rose po 24, Vujačić ni igral.

LA CLIPPERS – UTAH 108:95

Crawford 28, Griffin 15; Gobert 26 in 14 skokov, Johnson 17.

CLEVELAND – WASHINGTON 115:127

James 24 in 11 skokov, Irving 23; Wall 37 in 11 podaj, Beal 27.

DALLAS – TORONTO 86:94

Barnes 23, Curry 11; Ibaka in DeRozan po 18.

PORTLAND – MINNESOTA 112:100

McCollum 32, Lillard 21, Nurkić 14; Wiggins 20, Dunn 17.

Tekme 26. marca:

