Coe nezadovoljen z ruskim protidopinškim programom

12 ruskih predstavnikov bo lahko nastopalo na SP-ju v Londonu

14. april 2017 ob 22:28

London - MMC RTV SLO/STA

Atletski program na olimpijskih igrah leta 2020 v Tokiu bo ostal nespremenjen. Vodstvo IAAF ni bilo zadovoljno z ruskim protidopinškim programom.

Na programu naslednjih olimpijskih iger v japonski prestolnici bodo tako ostale vse discipline, v katerih so do zdaj podeljevali olimpijske medalje. Najbolj je bila vprašljiva hitra hoja na 50 km za atlete.

Predsednik IAAF-a Sebastian Coe je po seji povedal, da je vodstvo zveze "nezadovoljno z napredkom protidopinškega programa v ruski atletiki". Ruski atleti in atletinje, razen redkih izjem, zaradi s strani države podprtega dopinškega sistema namreč ne smejo nastopati na mednarodnih tekmovanjih od novembra 2015. Šest ključnih točk, ki so jih postavili, da bi odpravili prepoved, po besedah Coea ni bilo doseženih, to pa je ugotovila posebna preiskovalna skupina, ki je na seji podrobno podala poročilo, drugo po letošnjem februarju.

"Posebej je bilo poudarjeno, da ni bilo ustreznega napredka pri testiranjih, pri bioloških potnih listih, prav tako še vedno delujejo trenerji, ki so bili vpleteni v dopinške prevare," je pojasnil Coe.

Rožle Prezelj je v začetku marca letos nasledil nekdanjega namibijskega šprinterja Frankiea Fredericksa v posebni delovni skupini IAAF, ki preiskuje ruski doping. Prezelj je že predsednik atletske komisije IAAF in s tem član sveta mednarodne zveze. V komisiji, ki med drugim pripravlja merila in po njih odloča, kateri ruski atlet ali atletinja lahko nastopa na mednarodnih tekmovanjih po izključitvi ruske atletike, so še predsednik Norvežan Rune Andersen in člani sveta IAAF-a Kanadčanka Abby Hoffman, Italijanka Anna Riccardi in Geoff Gardner z Norfolškega otočja.

Rusija že lani na igrah v Riu de Janeiru ni mogla nastopati, prav tako ne bo smela avgusta letos na svetovnem prvenstvu v Londonu. IAAF je medtem že dovolila nastope 12 ruskim predstavnikom, ki pa bodo lahko v britanski prestolnici tekmovali le pod nevtralno zastavo. Zadnji sedmerici so nastop odobrili v torek, med njimi sta bila tudi dva svetovna prvaka - v teku na 110 metrov z ovirami je pred dvema letoma v Pekingu zmagal Sergej Šubenkov, v skoku v višino pa Marija Kučina.

A. G.