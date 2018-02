Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Zmagoslavni krik Daria Cologne. Foto: Reuters Na progi ni bilo užitka. Je težka. Z vetrom je tako, kot bi tekel vertikalno navzgor. Boril sem se. Do treh četrtin proge mi je dobro kazalo, vrtel sem se okrog 55. do 60. mesta. Priletel sem v nek zid. Padla mi je raven sladkorja v krvi. Posledica je bila izguba ravnotežja. Boril sem se sam s sabo, da pridem do cilja. Miha Šimenc Mehičan German Madrazo je bil najslabše uvrščen na 116. mestu, a se je prihoda v cilj veselil kot zmagovalec. Foto: Reuters Pita Taufatofua je na 114. mestu za Cologno zaostal nekaj manj kot 23 minut. Foto: Reuters Dodaj v

Cologna četrtič olimpijski prvak, tretjič zapored na 15 km

Šimenc končal na 88. mestu

16. februar 2018 ob 07:11,

zadnji poseg: 16. februar 2018 ob 14:07

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Na olimpijskih igrah v Pjongčangu je na preizkušnji smučarjev tekačev na 15 km v prosti tehniki zmagal Švicar Dario Cologna. Srebro je osvojil Norvežan Simen Hegstad Krueger, zlat v nedeljo na 30 km, bron pa Rus Denis Spicov.

Cologna je na isti razdalji v prosti tehniki slavil že na olimpijskih igrah 2010 v Vancouvru, pred štirimi leti v Sočiju pa je bil najboljši na 15 km v klasičnem koraku in v skiatlonu na 30 km.

Izmed Slovencev je nastopil Miha Šimenc ter s petimi minutami in pol zaostanka zasedel 88. mesto med 116 tekači, ki so prišli v cilj.

Manificat popustil in ostal brez medalje

31-letni Cologna, ki ga trenira Slovak Ivan Hudač, nekdanji trener slovenske šampionke Petre Majdič, je postal prvi tekač v 94-letni zgodovini OI s tremi zaporednimi zmagami v isti disciplini.

"Tri zapored - ni slabo. Zelo sem vesel in ponosen. Danes sem imel popoln dan. Ko sem na progi slišal za čase, sem vedel, da imam veliko možnosti za medaljo, ko sem izvedel, da imam 20 sekund prednosti, pa sem bil prepričan, da bom zmagal," je povedal Cologna.

V ospredje se je prebil na šestih kilometrih, do cilja pa je le še povečeval prednost pred zasledovalci. Na koncu je bil 18 sekund hitrejši od Kruegerja. V zadnji tretjini tekme je brez medalje ostal Francoz Maurice Manificat, ki je imel na prvem merjenju najboljši čas, na predzadnjem merjenju pa je bil še drugi.

"To je noro. Sem sem prišel s sanjami, da osvojim eno posamično medaljo. Zdaj imam zlato in srebro po dveh tekmovanjih," je bil razumljivo dobre volje tudi Krueger.



Zadnjeuvrščeni Mehičan zaostal skoraj 26 minut

Preden je Cologna "splezal" na zmagovalni oder za podelitev cvetja, je objel zadnjeuvrščenega tekmovalca iz Mehike Germana Madraza, ki je bil od Švicarja počasnejši skoraj 26 minut. Kljub temu je ciljno črto prečkal ponosno in z mehiško zastavo v rokah, nato pa so ga na ramena naložili drugi smučarski tekači iz manjših držav in ga ponesli naokrog.

Do cilja je prišel tudi predstavnik Tonge Pita Taufatofua, ki je v nasprotju s slovesnostjo ob odprtju iger, ko se je po stadionu sprehodil zgoraj brez, tokrat oblekel dres. Končal je na 114. mestu.

"Borimo se za medalje, toda lepo je videti olimpijskih duh in veliko športnikov iz več kot 60 držav," je dejal Cologna.

Smučarski teki, 15 km prosto (M):

1. D. COLOGNA ŠVI 33:43,9 2. S. H. KRUEGER NOR +18,3 3. D. SPICOV RUS 23,0 4. M. J. SUNDBY NOR 24,9 5. M. MANIFICAT FRA 27,0 6. H. C. HOLUND NOR 34,5 7. A. HARVEY KAN 35,5 8. M. HELLNER ŠVE 38,7 9. C. HALFVARSSON ŠVE 1:00,6

10. M. HEIKKINEN FIN 1:01,5 ... 88. M. ŠIMENC SLO 5:33,0

M. R.