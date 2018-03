Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Dario Cologna je zadržal odlično formo iz olimpijskih iger. Foto: Reuters Dodaj v

Cologna prvič v karieri dobil maraton na 50 km v Oslu

Odločil je fotofiniš

10. marec 2018 ob 18:04

Oslo - MMC RTV SLO

Dario Cologna, olimpijski prvak iz Pjongčanga v teku na 15 kilometrov, je prvič v bogati karieri dobil preizkušnjo na 50 kilometrov v prosti tehniki na Holmenkollnu.

Zmagal je po tesnem obračunu z Norvežanom Martinom Johnsrudom Sundbyjem, zmagovalec pa je bil znan šele po ogledu fotofiniša. Rus Maksim Vilegžanin, ki na olimpijskih igrah ni nastopil, je na tretjem mestu zaostal za 1,1 sekunde. Oster boj je bil tudi za naslednja mesta.

"Po olimpijskih igrah sem se osredotočil na to tekmo. Nisem sicer verjel, da lahko zmagam na najdaljši preizkušnji, da lahko Norvežane premagam na njihovem terenu. Uspelo mi je nekaj neverjetnega, to je le še smetana na torti odlične sezone," je bil zadovoljen 32-letni Cologna. Švicar je bil na olimpijskih igrah v tej disciplini šele deveti, a v Južni Koreji so bili teki v klasičnem koraku.

V svetovnem pokalu, v katerem je letos dosegel pet zmag, ima Švicar tri tekme pred koncem še vedno teoretične možnosti, da na prvem mestu prehiti vodilnega Norvežana Johannesa Hoesflota Klaeba, za njim zaostaja 224 točk. Še deset točk več zaostaja Sundby.

Slovenskih predstavnikov na tekmi ni bilo.

50 km prosto (M), skupinski štart: 1. D. COLOGNA ŠVI 2:01:48,1 2. M. J. SUNDBY NOR isti čas 3. M. VILEGŽANIN RUS +1,1 4. S. ROETHE NOR 4,2 5. D. SPICOV RUS 4,4 6. H. C. HOLUND NOR 4,5

Svetovni pokal, skupno (27/30): 1. J.-H. KLAEBO NOR 1.338 2. D. COLOGNA ŠVI 1.114 3. M.-J. SUNDBY NOR 1.104 4. A. HARVEY KAN 958 5. A. BOLŠUNOV RUS 860 ... 122. J. LAMPIČ SLO 12 129. M. ŠIMENC SLO 8

