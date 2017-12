Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Dario Cologna je slavil na domačih tleh. Foto: EPA Dodaj v

Cologna slavil na rodni grudi; Slovenca v ozadju

Ob 15. uri nastop začenjajo še dekleta

31. december 2017 ob 12:04

Lenzerheide - MMC RTV SLO, STA

Švicar Dario Cologna je zmagal na drugi etapi novoletne turneje smučarskih tekačev v Lenzerheideju. Slovenca sta bila v ozadju.

Na 15 km klasično je bil drugi Kazahstanec Aleksej Poltoranin (+0,6), tretji pa Norvežan Martin Johnsrud Sundby (+13,1).

Nastopila sta tudi Slovenca Miha Šimenc, ki je bil 81. (+4:35,2), in Luka Prosen na 84. mestu (+4:55,3).

Za Cologno zmaga zelo velika

"To je zame zelo velika zmaga, sploh tukaj pred domačim občinstvom. Veselim se, da sem napredoval tudi v skupnem seštevku, to je dobra napoved za naprej. Zdaj sem preprosto samo vesel, da sem na stopničkah," je po tekmi dejal Cologna, ki je tako prvič zmagal na domačih tleh. Švicar je doslej na turneji zmagal trikrat, in sicer v sezonah 2008/09, 2010/11 in 2011/12. Poleg tega ima zdaj tudi šest posamičnih zmag s turneje.

Ustjugov zadržal skupno vodstvo

Skupno vodstvo na turneji je zadržal Rus Sergej Ustjugov, ki je bil danes šele deseti (+37,1), Cologna na drugem mestu zaostaja 1,6 sekunde.

Ob 15. uri bodo na 10 km klasično nastopila še dekleta, tudi z dvema Slovenkama, Anamarijo Lampič in Vesno Fabjan.

Tour De Ski, Lenzerheide

Klasično, 15 km (M): 1. D. COLOGNA ŠVI 35:29,5 2. A. POLTORANIN KAZ +0,6 3. M.-J. SUNDBY NOR 13,1 4. A. BOLŠUNOV RUS 14,0 5. A. ČERVOTKIN RUS 16,2 ... 81. M. ŠIMENC SLO 4:35,2 84. L. PROSEN SLO 4:55,3

M. L.