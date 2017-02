Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Brandon Dubinsky je v 64. sekundi podaljška odločil tekmo v Columbusu. Foto: Reuters Občutek po takšni zmagi je sijajen, sploh pa proti ekipi, kot je Pittsburgh, in to v razprodani dvorani. Navijači so bili danes izjemni! Brandon Dubinsky Jevgenij Malkin (v sredini) je ob golu Iana Cola dosegel 500. podajo v karieri. Foto: Reuters Med tekmo je večkrat zavrela kri. Takole je prišlo do kratkega stika med Brandonom Dubinskim in Sidneyjem Crosbyjem. Foto: Reuters Veselje hokejistov Columbusa po zmagi v razprodani Nationwide Areni. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Columbus dobil obračun z aktualnimi prvaki Lige NHL

Dubinsky odločil v podaljšku

18. februar 2017 ob 07:19,

zadnji poseg: 18. februar 2017 ob 07:29

Columbus - MMC RTV SLO

V noči s petka na soboto so hokejisti Columbusa v Ligi NHL dobili veliki obračun proti Pittsburghu. Odločitev o zmagovalcu je padla v podaljšku (2:1).

Hokejisti Columbusa in Pittsburgha so ljubitelje hokeja na ledu navdušili z odlično tekmo, na kateri ni manjkalo hitre igre, grobih naletov, številnih strelov in fantastičnih obramb vratarjev.

Na koncu so se zmage veselili gostitelji, ki v Metropolitanski diviziji še naprej dihajo za ovratnik zmagovalcem Stanleyjevega pokala. Vodi Washington (84 točk), drugi je Pittsburgh (80), tretji Columbus (79).

V 64. sekundi podaljška zablestel Dubinsky

Oba zadetka rednega dela srečanja sta padla v drugi tretjini, najprej se je zatresla mreža gostov iz Pensilvanije. V 22. minuti je William Karlsson iz neposredne bližine nastreljal vratarja Matta Murrayja. Plošček se je odbil do Ryana Murrayja, ki je z bekhendom zadel za 1:0. Slabih pet minut pozneje je izenačil Ian Cole, ki je po podaji Jevgenija Malkina (njegova 500. podaja v Ligi NHL) s strelom iz zapestja plošček poslal mimo lovilke Sergeja Bobrovskega v mrežo. Ruskemu vratarju je pogled ob strelu sicer zastiral soigralec, branilec David Savard.

Tekma se je prevesila v podaljšek, kjer pa so krajšo potegnili hokejisti Pittsburgha. V 64. sekundi je Brandon Dubinsky prodrl v gostujočo tretjino, preigral je branilca Trevorja Daleyja in poslal plošček pod prečko za veliko zmago svoje ekipe.

Liga NHL, tekme 17. februarja:

COLUMBUS - PITTSBURGH * 2:1

CAROLINA - COLORADO * 1:2

ANAHEIM - FLORIDA 1:4



* - po podaljšku

Vzhodna konferenca:

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 58 31 19 8 70 OTTAWA SENATORS 55 30 19 6 66 BOSTON BRUINS 58 29 23 6 64 TORONTO MAPLE LEAFS 56 26 19 11 63 FLORIDA PANTHERS 56 26 20 10 62 BUFFALO SABRES 58 25 23 10 60 TAMPA BAY LIGHTNING 56 25 24 7 57 DETROIT RED WINGS 57 22 25 10 54

METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS 56 39 11 6 84 PITTSBURGH PENGUINS 57 36 13 8 80 COLUMBUS BLUE JACK. 57 37 15 5 79 NEW YORK RANGERS 57 37 19 1 75 NEW YORK ISLANDERS 56 26 20 10 62 PHILADELPHIA FLYERS 58 27 24 7 61 NEW JERSEY DEVILS 57 24 23 10 58 CAROLINA HURICANES 54 24 22 8 56

Zahodna konferenca:

CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To MINNESOTA WILD 57 38 13 6 82 CHICAGO BLACKHAWKS 57 35 17 5 75 ST. LOUIS BLUES 58 31 22 5 67 NASHVILLE PREDATORS 56 27 21 8 62 WINNIPEG JETS 60 26 29 5 57 DALLAS STARS 59 22 27 10 54 COLORADO AVALANCHE 56 16 38 2 34 PACIFIŠKA DIVIZIJA SAN JOSE SHARKS 58 34 18 6 74 ANAHEIM DUCKS 59 30 19 10 70 EDMONTON OILERS 58 31 19 8 70 CALGARY FLAMES 58 29 26 3 61 LOS ANGELES KINGS 56 28 24 4 60 VANCOUVER CANUCKS 58 25 27 6 56 ARIZONA COYOTES 56 20 29 7 47

Tekme 18. februarja:

BUFFALO - ST. LOUIS

MONTREAL - WINNIPEG

DETROIT - WASHINGTON

TORONTO - OTTAWA

NEW JERSEY - NY ISLANDERS

CHICAGO - EDMONTON

DALLAS - TAMPA BAY

MINNESOTA - NASHVILLE

ARIZONA - SAN JOSE

VANCOUVER - CALGARY

LOS ANGELES - FLORIDA

M. L.