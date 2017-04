Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Sidney Crosby in Jake Guentzel sta z odločilno akcijo v podaljšku Pittsburghu prinesla visoko vodstvo 3:0 v seriji proti Columbusu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Columbus kot ranjena žival; SKA zmagovalec Lige KHL

Hat-trick novinca Guentzla

17. april 2017 ob 08:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Jake Guentzel je s hat-trickom in predvsem z zadetkom po trinajstih minutah podaljška Pittsburghu zagotovil zmago nad Columbusom (5:4), po kateri so branilci naslova na pragu 2. kroga končnice.

22-letnemu novincu v Ligi NHL je pri odločilnem zadetku lepo podal Sidney Crosby. Za Columbus je bil poraz zelo nesrečen, saj je prvi gol zabil že po enajstih sekundah, po prvi tretjini pa vodil s 3:1. "Počutimo se kot ranjena žival. Imeli smo svoje priložnosti v podaljšku. Težko je sprejeti takšen poraz," je bil razočaran kapetan Nick Foligno.



Veteran Marc-Andre Fleury, ki je branil namesto poškodovanega Matta Murrayja, je zbral 33 obramb. Pittsburgh si lahko že v torek zagotovi napredovanje v naslednji krog končnice.

Tudi St. Louis v zmagah vodi že s 3:0, potem ko je Minnesoto premagal s 3:1. Vratar Jake Allen je s 40 obrambami tretjič zapored poskrbel, da je Minnesota dosegla le en zadetek. Allen je v treh tekmah ubranil 114 od 117 strelov, kar pomeni 97,4-odstotno uspešnost.

SKA St. Petersburg osvojil Gagarinov pokal

SKA St. Petersburg je zmagovalec Lige KHL. Na peti tekmi finalne serije je s 3:5 ugnal branilca naslova Metalurg Magnitogorsk in serijo dobil s 4:1. Po prvi tretjini je bilo 2:0 za Metalurg, nato pa so v drugi tretjini zadeli Nikita Gusev (27.), Aleksander Barabanov (30.) in Jevgenij Dadonov (35.). Že po devetih sekundah zadnje tretjine je za 2:4 zadel Ilja Kovalčuk.Trener Oleg Znarok je prvi, ki je Gagarinov pokal osvojil trikrat.

Liga NHL, končnica, 1. krog, vzhod:

COLUMBUS - PITTSBURGH (0:3)

* 4:5 (3:1, 0:2, 1:1)

Atkinson 1., 6., Werenski 7., Dubinsky 56.; Guentzel 4., 52., Rust 26., 34., 74.

Obrambe: Bobrovski 42; Fleury 33.

* - v podaljšku

NY RANGERS - MONTREAL (1:2)

1:3 (0:0, 0:1, 1:.2)

Skjei 58.; Lehkonen 38., Weber 48., Radulov 56.

Obrambe: Lundqvist 26; Price 20.

Zahod:

ST. LOUIS - MINNESOTA (3:0)

3:1 (1:0, 1:1, 0:1)

Parayko 4., Schwartz 36., Steen 59.; Coyle 33.

Obrambe: Allen 40; Dubnyk 28.

SAN JOSE - EDMONTON (1:2)

0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Kassian 51.

Obrambe: Jones 21; Talbot 23.

T. O.