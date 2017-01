Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Kralji za vodilnim moštvom Pacifiške divizije San Josejem zaostajajo za šest točk. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Columbus na pragu 24 let starega rekorda

Kopitar podajalec pri prvem zadetku Kraljev

4. januar 2017 ob 08:16

Columbus - MMC RTV SLO

Največja zgodba v Ligi NHL so hokejisti Columbusa, ki so slavili 16. zapored in so le še zmago oddaljeni od rekorda Pittsburgha iz sezone 1992/93. Medtem je Los Angeles drugič zapored premagal San Jose.

Najnovejša žrtev Columbusa je bil Edmonton, ki je klonil s 3:1. Oilerse je v 13. minuti načel Cam Atkinson, po izenačenju v 25. minuti pa sta odgovorila William Karlsson in na začetku zadnje tretjine še Nick Foligno. Blue Jacketsi so zadnji poraz doživeli 26. novembra, niz pa bodo skušali nadaljevati v noči na petek, ko jih čaka težko gostovanje v Washingtonu.

Po zmagi na silvestrovo so hokejisti Los Angelesa dobili še drugi zaporedni medsebojni obračun s Sharksi, tokrat so v San Joseju slavili v podaljšku z 2:1.

Tekmo je v 58. sekundi dodatka po podaji Jeffa Carterja odločil Tanner Pearson. San Jose je povedel v 32. minuti po zadetku Logana Coutura, izenačil pa je Crater na začetku zadnjega dela. Med podajalci je bil tudi Anže Kopitar. Razmerje v strelih je bilo 35:27 v korist San Joseja.

SAN JOSE - LOS ANGELES * 1:2

Couture 32.; Carter 44. (podaja Kopitar), Pearson 61.



NY RANGERS - BUFFALO 1:4

WASHINGTON - TORONTO * 6:5

CAROLINA - NEW JERSEY 1:3

COLUMBUS - EDMONTON 3:1

TAMPA BAY - WINNIPEG 4:6

NASHVILLE - MONTREAL * 1:2

* - v podaljšku

Tekme 4. januarja:

FLORIDA - WINNIPEG

PHILADELPHIA - NY RANGERS

DALLAS - MONTREAL

CALGARY - COLORADO

VANCOUVER - ARIZONA

ANAHEIM - DETROIT

VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 38 23 9 6 52 OTTAWA SENATORS 37 20 13 4 44 BOSTON BRUINS 40 20 16 4 44 TORONTO MAPLE LEAFS 37 17 12 8 42 TAMPA BAY LIGHTNING 39 19 16 4 42 FLORIDA PANTHERS 38 16 14 8 40 DETROIT RED WINGS 37 16 16 5 37 BUFFALO SABRES 37 14 15 8 36 METROPOLITANSKA DIVIZIJA COLUMBUS BLUE JACKETS 36 27 5 4 58 PITTSBURGH PENGUINS 38 25 8 5 55 NEW YORK RANGERS 40 26 13 1 53 WASHINGTON CAPITALS 37 23 9 5 51 PHILADELPHIA FLYERS 39 20 14 5 45 CAROLINA HURICANES 37 16 14 7 39 NEW JERSEY DEVILS 39 16 16 7 39 NEW YORK ISLANDERS 36 15 15 6 36 ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To CHICAGO BLACKHAWKS 40 23 12 5 51 MINNESOTA WILD 36 23 9 4 50 ST. LOUIS BLUES 38 20 13 5 45 NASHVILLE PREDATORS 37 16 14 7 39 DALLAS STARS 38 16 15 7 39 WINNIPEG JETS 40 18 19 3 39 COLORADO AVALANCHE 37 12 24 1 25 PACIFIŠKA DIVIZIJA SAN JOSE SHARKS 38 23 13 2 48 ANAHEIM DUCKS 39 19 12 8 46 EDMONTON OILERS 39 19 13 7 45 LOS ANGELES KINGS 38 19 15 4 42 CALGARY FLAMES 39 20 17 2 42 VANCOUVER CANUCKS 39 18 18 3 39 ARIZONA COYOTES 37 11 21 5 27

R. K.