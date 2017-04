Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Hokejisti Columbusa so v končnici zmagali prvič v treh letih in prvič v rednem delu tekme nasploh. Foto: Reuters San Jose je napolnil mrežo Edmontona. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Columbus se je izognil izpadu

Gostitelji uspešni na vseh treh tekmah

19. april 2017 ob 09:06

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Columbusa so s 5:4 ugnali Pittsburgh in se rešili "metle". New York je izenačil serijo proti Montrealu na 2:2, prav tako San Jose, ki je Edmontonu nasul kar sedem golov.

V Columbusu so si Modri suknjiči do 25. minute priigrali tri gole prednosti, vendar so branilci naslova še v drugi tretjini ujeli priključek. Na začetku zadnjega dela je za dva gola prednosti poskrbel William Karlsson, kar pa ni trajalo dolgo, saj je že minuto in pol pozneje na 4:3 znižal Tom Kuhnhackl. V 46. minuti je za 5:3 zadel Boone Jenner, končni izid pa je 32 sekund pred koncem postavil Jake Guentzel. Razmerje v strelih je bilo 34:31 v korist Pittsburgha, ki bo četrtkovo peto tekmo na domačem ledu pričakal z vodstvom 3:1.

V New Yorku je po izenačeni uvodni tretjini srečanje v 25. minuti odločil Rick Nash. Vratar Henrik Lundqvist, ki je klonil le ob koncu prve tretjine, je zbral 23 obramb. Rangersi so prekinili niz šestih domačih porazov v končnici, ki sega v finale Vzhodne konference leta 2015.

San Jose je kar s 7:0 odpravil Edmonton. Morski psi, ki na prejšnjih dveh tekmah niso dosegli zadetka, so povedli že v 15. sekundi. Najplodnejša je bila druga tretjina, ko so dosegli štiri gole. Po dva zadetka sta dosegla Joe Pavelski in Logan Couture.

COLUMBUS - PITTSBURGH (1:3)

5:4 (2:0, 1:2, 2:2)

Johnson 12., Anderson 19., Nutivaara 25., Karlsson 41., Jenner 46.; Hornqvist 27., Hainsey 37., Kuhnhackl 43., Guentzel 60.

Obrambe: Bobrovski 27; Fleury 29.



NY RANGERS - MONTREAL (2:2)

2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Fast 12., Nash 25.; Mitchell 19.

Obrambe: Lundqvist 23; Price 30.



SAN JOSE - EDMONTON (2:2)

7:0 (2:0, 4:0, 1:0)

Pavelski 1., 37., Couture 12., 33., Marleau 23., Sorensen 30., Schlemko 47.

Obrambe: Jones 23; Talbot 19, Brossoit 6.

Sreda:

BOSTON - OTTAWA (1:2)

TORONTO - WASHINGTON (2:1)

ST. LOUIS - MINNESOTA (3:0)

CALGARY - ANAHEIM (0:3)

R. K.