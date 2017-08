Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 9 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Arsenala so po izvajanju 11-metrovk premagali Chelsea in osvojili 15. Community Shield v klubski zgodovini. Za Arsenalovega menedžerja Arsena Wengerja (desno) je to 7. lovorika v tem tekmovanju. Foto: Reuters Arsenalov branilec Per Mertesacker je po zračnem dvoboju z Garyjem Cahillom takole obležal na tleh. Nemec ni mogel nadaljevati srečanja, zato je namesto njega v igro vstopil Sead Kolašinac. Foto: Reuters Takole je Victor Moses na začetku drugega polčasa premagal Petra Čecha. Foto: Reuters Rezervist Sead Kolašinac, ki je junija letos Arsenal okrepil iz vrst Schalkeja, je slabih deset minut pred iztekom rednega dela srečanja poravnal izid na 1:1. Foto: Reuters Chelseajev vratar Thibaut Courtois je z 11 metrov žogo poslal krepko čez prečko. Foto: Reuters Trenutek, ko je Arsenal osvojil angleški superpokal. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Arsenal sezono začel z lovoriko: topničarjem 15. superpokal

Chelsea od leta 2009 še četrtič klonil v finalu superpokala

6. avgust 2017 ob 15:00,

zadnji poseg: 6. avgust 2017 ob 17:23

Wembley - MMC RTV SLO

Nogometaši Arsenala so se v finalu angleškega superpokala ali Community Shielda pobrali po zaostanku, nato pa Chelsea z brezhibnim izvajanjem 11-metrovk premagali s 5:2.

Topničarji so si maja letos z zmago v finalu FA-pokala proti Chelseaju zagotovili nastop v Community Shieldu. Tedaj je Aaron Ramsey dobrih deset minut pred iztekom rednega dela srečanja odločil zmagovalca, tokrat si je ekipa iz severnega Londona zmago zagotovila šele po izvajanju 11-metrovk.

To je bila za Arsenal 15. zmaga v finalu Community Shielda, s čimer so se varovanci Arsena Wengerja na drugem mestu večne lestvice izenačili z Liverpoolom (z 21 naslovi vodi Manchester United). Chelsea ostaja pri štirih naslovih. Zadnjega je po izvajanju 11-metrovk proti rdečim vragom osvojil leta 2009.

Lacazette zatresel vratnico

Arsenal je bil v prvem delu prvega polčasa podjetnejši. Tekmo je začel bolje od svojega nasprotnika, igra topničarjev je stekla po načrtu, Chelsea se je v uvodnih minutah bolj ali manj le branil. Najlepša priložnost se je v 22. minuti ponudila Alexandru Lacazettu, ki je znotraj kazenskega prostora z lepo odmerjenim plasiranim strelom zadel levo vratnico že premaganega vratarja Thibauta Courtoisa. Po slabe pol ure je glavni sodnik Robert Madley prekinil igro zaradi poškodbe Arsenalovega branilca Pera Mertesackerja, ki je po zračnem dvoboju z Garyjem Cahillom okrvavljen obležal na tleh. Visokorasli Nemec tekme ni mogel nadaljevati, namesto njega je v igro vstopil Sead Kolašinac - poletna okrepitev topničarjev.

Willianu rumeni karton zaradi simuliranja

V 37. minuti so nogometaši Chelseaja zahtevali najstrožjo kazen, potem ko je v kazenskem prostoru padel Willian, a je Madley kaznoval Brazilca zaradi simuliranja. 28-letnik iz Sao Paula se je ob Hectorju Bellerinu spotaknil ob lastno nogo. Do konca prvega polčasa nogometaši na zelenici niso postregli z razburljivo igro, še najbolj vroče je bilo v 44. minuti, ko je Alex Iwobi po lepem preigravanju žogo poslal v naročje Courtoisu.

Moses poskrbel za vodstvo Chelseaja

Varovanci Antonia Conteja so drugi polčas začeli sanjsko - z zadetkom. Arsenalova obramba se ni najbolje izkazala po predložku iz kota, Cahill je žogo z glavo spustil do Victorja Mosesa, ki je vratarja Petra Čecha iz bližine premagal za 0:1.

Kolašinac poravnal izid

Hladna prha za topničarje, ki so si v nadaljevanju prizadevali poravnati izid. Chelseajevo obrambo je bilo tako rekoč nemogoče predreti, poskušali so predvsem s predložki z bočnih položajev, a sta David Luiz in Cahill vse visoke žoge izbila izpred svojih vrat. Še najbliže zadetku je bil Granit Xhaka, ki je v 76. minuti z izjemno močnim strelom z razdalje ogrel desno dlan Courtoiusa. Belgijski vratar je z zadnjimi močmi preprečil let žoge v zgornji desni kot svojih vrat. Deset minut pred koncem srečanja je moral predčasno v slačilnico Pedro Rodriguez, ki je z nevarnim štartom od zadaj s podplatom nogometnega čevlja zadel ahilovo tetivo Mohameda Elnenyja. Po predložku iz prostega strela je povsem neovirano do strela z glavo prišel Kolašinac in zadel za 1:1. Prvi gol v dresu Arsenala za bosanskega branilca!

V sodnikovem dodatku tekme sta si obe ekipi priborili po eno lepo priložnost za zmago. Za Chelsea jo je s strelom z glavo zapravil rezervist Alvaro Morata, za Arsenal pa hip zatem rezervist Theo Walcott. Ostalo je pri 1:1.

11-m: Arsenal - Chelsea 4:1

O zmagovalcu so odločali streli z bele točke, uspešnejši so bili nogometaši Arsenala - Walcott, Nacho Monreal, Alex Oxlade-Chamberlain in Olivier Giroud -, ki so zadeli z vseh strelov, medtem ko sta bila pri Chelseaju neuspešna vratar Courtoius in Morata.

Community Shield, Wembley:

ARSENAL - Chelsea * 5:2 (1:1, 0:0)

Kolašinac 81.; Moses 46.

RK: Pedro Rodriguez 80./Chelsea

* - po izvajanju 11-metrovk

Izvajanje 11-metrovk:

Cahill Walcott Courtois Monreal Morata Oxlade-Chamberlain / Giroud



Arsenal: Čech, Holding, Mertesacker ( 33./Kolašinac ), Monreal, Bellerin , Elneny, Xhaka, Oxlade-Chamberlain, Iwobi ( 67./Walcott), Welbeck ( 88./Nelson), Lacazette ( 67/Giroud).

Chelsea: Courtois, Azpilicueta , Luiz, Cahill, Moses , Fabregas, Kante, Alonso ( 79./Rüdiger), Willian ( 82./Musonda), Pedro , Batshuayi ( 74./Morata).

Sodnik: Robert Madley

Mitja Lisjak