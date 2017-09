Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Chris Froome ima še vedno minuto in 16 sekund naskoka pred Nibalijem. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Contador pred koncem kariere spomnil na zlate čase - Froome v težavah

Denifl zadržal prednost na strmem vzponu

6. september 2017 ob 17:59

Vaca Pasiega - MMC RTV SLO

Dirka po Španiji še ni odločena. Chris Froome je v 17. etapi zašel v težave in Vincenzo Nibali se je mu je približal. Zmage se je veselil Avstrijec Stefan Denifl.

Ciljni vzpon na Alto de los Machucos je bil izejmno strm, odsek na začetku je imel 25 odstoten naklon, nato pa so kolesarji premagali celo 26 odstotni naklon. Alberto Contador, ki bo v nedeljo v Madridu sklenil bogato kariero, je 5,8 km pred ciljem pospešil. V silovitem ritmu se je zelo približal ubežniku Deniflu, ki je rešil 28 sekund.

"Celotno Vuelto smo čakali na to etapo. Ogledal sem si jo že pred štartom. Verjel sem, da mi lahko uspe. Čutil sem, da imam danes močne noge. Vse skupaj je res neverjetno," je bil navdušen Denifl.

Nibali je prišel na cilj skupaj z Miguelom Angelom Morenom, Ilnurjem Zakarinom in Rafalom Majko. Zaostali so minuto in štiri sekunde.

Vodilni Froome se je znašel v težavah po sijajnem kronometru v torek. Moštvena kolega Mikel Nieve in Woet Poels sta mu zelo pomagala. Britanec, ki lovi prvo zmago na Vuielti, je končal na 14. mestu, zaostal je kar minuto in 42 sekund.

V petek bo na sporedu naslednja gorska etapa, kraljevski pa bo vzpon na Angliru v soboto, ko bo padla končna odločitev v skupnem seštevku.

17. etapa, Villadiego-Los Machucos,180,5 km: 1. S. DENIFL AVT 4:48:52 2. A. CONTADOR ŠPA +0:28 3. M. LOPEZ KOL 1:04 4. V. NIBALI ITA vsi 5. I. ZAKARIN RUS isti 6. R. MAJKA POL čas 7. M. WOODS KAN 1:13 8. D. MORENO ŠPA 1:17 9. W. KELDERMAN NIZ 1:19 10. D. DE LA CRUZ ŠPA 1:42 ... 14. C. FROOME VB 1:46 50. M. MOHORIČ SLO 8:17

Skupni vrstni red po 17. etapi: 1. C. FROOME VB 67:44:03 2. V. NIBALI ITA +1:16 3. W. KELDERMAN NIZ 2:13 4. I. ZAKARIN RUS 2:25 5. A. CONTADOR ŠPA 3:34 6. M. LOPEZ KOL 4:39 7. M. WOODS KAN 6:33 8. W. POELS NIZ 6:40 9. F. ARU ITA 6:45 10. D. DE LA CRUZ ŠPA 10:10

A. G.