Contador se je za slovo odločil po deveti etapi Toura

O Vuelti: "Boril se bom za zmago, a želim tudi uživati."

19. avgust 2017 ob 13:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ni lepše dirke za slovo, kot je Vuelta, pravi Alberto Contador, ki bo 10. septembra zanesljivo končal kariero. Tudi, če bi spet zmagal na Dirki po Španiji.

Vuelta 2017, ki se začenja danes, bo še zadnja dirka v Contadorjevi karieri, v kateri zmagal na vseh treh tritedenskih dirkah, od tega dvakrat na Dirki po Franciji, na domači Dirki po Španiji pa je bil najboljši v letih 2008, 2012 in 2014. Ob tem je dvakrat dobil tudi Dirko po Italiji.

Da bo letošnja sezona njegova zadnja, je bil v 70 odstotkih odločen že pred začetkom letošnje Dirke po Franciji, dokončno odločitev pa je sprejel po deveti etapi. "Na Tour sem šel v najboljši formi. Teža je bila prava, prav tako so podatki kazali, da sem dobro pripravljen, podobno kot leta 2014. V deveti etapi sem se odločil, da bom letos končal kariero. Bilo je kar nekaj padcev in morda je bil to glavni razlog za odločitev. Poleg tega je pomembno, da ekipa čim prej ve, kakšni so moji načrti za prihodnost."

Na Vuelto, kot pravi, odhaja zato, da se bo boril in hkrati užival. "Ni lepše dirke za slovo, kot je Vuelta. Boril se bom za zmago, a želim tudi uživati."

Odločitev o slovesu je dokončna in je ne bi mogla spremeniti niti zmaga na Vuelti.

Da se bo Dirka po Španiji tokrat začela v Franciji, mu ustreza: "Ko sem pristal na letališču v Marseillu, sem za trenutek pomislil, da sem spet na Touru. V zadnjem času so me francoski navijači vedno dobro sprejeli."



Za glavnega favorita 72. Dirke po Španiji 34-letni Contador šteje Chrisa Frooma, saj mu trasa streza, predvsem kronometer, ki bo 5. septembra. Zelo močen bi moral biti tudi Vincenzo Nibali.

T. O.