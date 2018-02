Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Chelseajev menedžer Antonio Conte se je znašel pod plazom kritik. Nov ga je zadel po ponedeljkovem porazu modrih s Stamford Bridgea v Watfordu. Foto: Reuters Če je moj trud zadovoljiv, v redu. Če ni, potem je na potezu uprava kluba. Antonio Conte Nogometaši Chelseaja po koncu tekme v Watfordu. Prvič po oktobru 1995 so Londončani izgubili dve zaporedni prvenstveni tekmi z vsaj tremi goli razlike. Leta 1995 jih je s 4:1 premagal Manchester United, Blackburn pa je bil boljši s 3:0. Foto: Reuters Sorodne novice Watford v zadnjih minutah napolnil mrežo Chelseaja Dodaj v

Conte po porazu v Watfordu pod vse večjim pritiskom

Italijanski strateg se "trudi po najboljših močeh"

6. februar 2018 ob 13:21

Watford - MMC RTV SLO

Še lani so ga nosili po rokah, ko je s Chelseajem osvojil naslov angleškega prvaka, letos po seriji slab(š)ih rezultatov pa je vse več vprašanj o njegovi prihodnosti. Zgodba Antonia Conteja.

Menedžer Chelseaja je v prejšnji sezoni modre s Stamford Bridgea popeljal do naslova prvaka, sezono je na prvenstveni lestvici končal sedem točk pred najbližjim zasledovalcem, mestnim tekmecem Tottenhamom.

Letos pa Chelseaju ne gre vse po načrtih. Trenutno po 26 odigranih krogih v Premier ligi zasedajo četrto mesto, za vodilnim Manchester Cityjem pa zaostajajo že za debelih 19 točk.

Še posebej izstopata zadnja dva prvenstvena poraza, na katerih so Contejevi varovanci prejeli kar sedem zadetkov, dosegli pa zgolj enega. Najprej jih je na zadnji januarski dan s 3:0 na Stamford Bridgeu odpravil Bournemouth, sledil je še ponedeljkov poraz v Watfordu (4:1).

Conte: Poraz moramo sprejeti

"Kakšen je moj položaj v klubu? Ostaja enak," je po zadnjem porazu dejal Conte, ki postaja vse večja tarča kritik. "Tukaj sem, ves čas se trudim po najboljših močeh. Pritisk? Ne vem, o kakšnem pritisku govorite. Kaj je to pritisk," je nadaljeval Italijan, ki ima z Londončani sklenjeno pogodbo še za 18 mesecev. "Ves čas se trudim. Če je moj trud zadovoljiv, v redu. Če ni, potem je na potezu uprava kluba," je poudaril Conte, čigar ekipa je večji del tekme v Watfordu odigrala z igralcem manj - po pol ure igre je bil izključen Tiemoue Bakayoko -, popolnoma pa popustila v končnici, ko je po izenačujočem zadetku Edena Hazarda v 82. minuti prejela tri hitre zadetke.

"Želeli smo igrati nogomet, vendar nam to ni uspevalo najbolje. Morda gre poraz pripisati meni in slabi odločitvi glede začetne enajsterice," je med drugim še povedal Conte in sklenil: "Poraz moramo sprejeti in se v tej sezoni še naprej močno boriti."

Mitja Lisjak