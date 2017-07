Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Antonio Conte se je pred tedni veselil devetega naslova državnega prvaka. Vseh prejšnjih osem je osvojil z Juventusom (petkrat kot igralec, trikrat kot trener). Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Conte podpisal izboljšano pogodbo, a še vedno do 2019

Modri odpotovali v Azijo

19. julij 2017 ob 06:54

London - MMC RTV SLO

Antonio Conte je podpisal novo pogodbo z angleškim nogometnim prvakom Chelseajem, ki bo Italijanu prinesla dobrih 9 milijonov funtov na leto.

47-letni strateg je lani ob prihodu v angleško prestolnico podpisal triletno pogodbo. V novi pogodbi obe strani nista podaljšali sodelovanja, to se še vedno izteče s sezono 2018/2019, a Conteju prinaša precej boljši zaslužek.

Med vrsticami večkrat namignil odhod

Italijan je že v prvi sezoni popeljal modre do naslova prvaka, a je zaradi komunikacije z vodstvom kluba med vrsticami večkrat namignil, da bi lahko kljub naslovu prvaka zapustil klub.

Conte: Še bolj moramo delati

"Zelo sem zadovoljen, da sem podpisal novo pogodbo. Prvo leto smo res ogromno delali, uspelo nam je res nekaj izjemnega, na kar sem res ponosen. Zdaj moramo delati še bolj, da ostanemo na vrhu," je podpis komentiral italijanski strateg.

Klub odpotoval na azijsko turnejo

Že kmalu po koncu sezone naj bi nezadovoljen tudi zaradi domnevne nedejavnosti vodstva na nogometni tržnici. Zdelo se je, da se bo napadalec Romelu Lukaku vrnil na Stamford Bridge, a je Belgijec nato okrepil Manchester United, želel si je rojaka Leonarda Bonuccija, a je ta nato pristal v Milanu. Angleški prvaki so se sicer okrepili z vezistom Tiemouejem Bakayokom in branilcem Antoniom Rudigerjem. Na izhodnih vratih sta Diego Costa in Nemanja Matić, ki nista odpotovala na azijsko turnejo. Tam se bo ekipa pomerila z Arsenalom, Bayernom in Interjem.

S. J.