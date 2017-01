Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 20 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Ilka Štuhec je dobila superveleslalom za svetovni pokal v Cortini d'Ampezzo. Foto: EPA

Video: Ilka Štuhec na pragu zmage v Cortini d'Ampezzo!

Praktično brezhiben nastop slovenske šampionke

29. januar 2017 ob 11:30,

Cortina d'Ampezzo - MMC RTV SLO

Ilka Štuhec je z odličnim nastopom na superveleslalomu za svetovni pokal v Cortini d'Ampezzo ugnala vse tekmice. Še najbolj se ji je približala Sofia Goggia.

Štuhčeva se je na progo podala kot prva, svoj nastop je opravila praktično brezhibno. Tekmovalke za njo so zaostajale na vseh vmesnih časih, večina je imela težave ob prehodu na zadnjo strmino, kjer so smučarke precej upočasnile vožnjo in izgubile veliko časa.

Tudi sicer so bitko s Štuhčevo izgubile v zadnjem delu proge. Nobena ni uspela najboljše slovenske smučarke v letošnji sezoni prehiteti.

Lara Gut odstopila

Ilkina največja tekmica v smukaškem seštevku Lara Gut je bila sicer zelo hitra, a je storila napako in odstopila, tudi Lindsey Vonn je morala priznati premoč slovenski šampionki, za katero je zaostala že za sekundo in 43 stotink. S štartno številko 15 se je na progo podala Nemka Viktoria Rebensburg, ki je bila zelo hitra, pri merjenju drugega vmesnega časa je bila celo za štiri stotinke sekunde hitrejša od Štuhčeve, a je bila v zadnjem delu enostavno prepočasna, da bi lahko smuknila na vrh, zaostala je za 81 stotink.

Goggia še najbolj zapretila

Še najbolj vroče je bilo, ko se je po strmini spustila Italijanka Sofia Goggia, ki se je v letošnji sezoni pred nedeljsko tekmo v Cortini d'Ampezzo že osemkrat povzpela na oder za zmagovalke. Goggia v zgornjem delu sicer ni razvila najvišje hitrosti, a je nato v srednjem delu nadoknadila in je imela ob merjenju drugega vmesnega časa 4 stotinke prednosti, pri merjenju zadnjega vmesnega časa že 16 stotink. Vseeno se ji napad na zmago ni izšel, za Štuhčevo je zaostala za 31 stotink in zasedla drugo mesto. Tretja je bila Anna Veith (+0,70).

VIDEO SVSL: Nastop Ilke Štuhec v Cortini d'Ampezzo

M. L.