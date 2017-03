Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Diego Costa je želel zapustiti Chelsea in se preseliti na Kitajsko, a mu po njegovih besedah tega menedžer modrih iz Londona ni dovolil storiti. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Costa (še vedno) želi na Kitajsko. Mu bo Conte dovolil oditi?

22. marec 2017 ob 17:01

London - MMC RTV SLO/STA

Napadalec Chelseaja Diego Costa je napovedal, da se bo poleti preselil na Kitajsko. Potrdil je, da je bil blizu prestopa, a ga trener Chelseaja Antonio Conte ni pustil oditi.

"Prav vodstvo Chelseaja bo odločalo, ali bom odšel na Kitajsko ali ne. Trenutno sem v Londonu sicer srečen, a ko bodo Kitajci spet prišli, bom težko zavrnil njihovo ponudbo. Vsekakor pa se bodo z njo morali zadovoljiti tudi glavni možje londonskega kluba, s katerim imam še veljavno pogodbo do junija 2019," je dejal španski nogometaš, rojen v Braziliji.

Costa je v prejšnji sezoni v Londonu preživljal težke trenutke. Zaradi slabih predstav je moral poslušati številne kritike, ki jih ni dobro prenašal, zato se je hotel vrniti v Atletico iz Madrida, iz katerega je leta 2014 k Chelseaju tudi prišel. Toda vrnitev je propadla, saj Španci niso imeli potrpljenja in so raje kupili Kevina Gameira. "Naredil sem vse, kar je bilo mogoče, da bi se vrnil v Madrid, a Atletico ni želel čakati. Ko je k Chelseaju prišel Conte, sem mu že prvi dan rekel, da želim oditi. Bil je zmeden in jezen, a je imel zaupanje vame. Nato sem začel zadevati še gole in reči so se popravile," je še povedal napadalec, ki je za Chelsea v 109 nastopih dosegel 55 zadetkov.

