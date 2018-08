Poudarki Sky kot nadomestilo omenja Butlanda, As piše, da bo Chelsea odkupil Kepo iz Athletica Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Thibaut Courtois je bil najboljši vratar preteklega SP-ja 2018. Belgijec velja za zelo neposrednega človeka, ki tudi ne skriva, da se v Londonu ne počuti več najbolje in si želi nazaj v Madrid, kjer se je pri Atleticu tudi prebil med najboljše čuvaje mreže, a zdaj bi rad oblekel dres Reala. Foto: Reuters Jan Oblak je nogometni vratar z najvišjo tržno vrednostjo na svetu. A ob okrepitvah Atletica gre vseeno težko verjeti, da v Madridu ne bi izenačili pogodbenih pogojev, zlasti potem, ko jim je to uspelo v primeru Antoina Griezmanna, ki ga je snubila Barcelona. Ne nazadnje se bo na Atleticovem stadionu tudi igral finale Lige prvakov 2019. Foto: Reuters Jordan Pickford, Jack Butland in Kepa Arrizabalagan so ostali trije vratarji ob Janu Oblaku, ki se omenjajo kot tarče Chelseaja, če bi Courtois res prestopil v Real Madrid. Foto: Reuters Dodaj v

Courtois stavka, ker želi v Real, Chelsea pa gre s 100 milijoni po Oblaka?

Vse odvisno o tega, ali bo Belgijec izsilil prodajo k evropskim prvakom

7. avgust 2018 ob 08:08

London,Madrid - MMC RTV SLO

Belgijski vratar Thibaut Courtois se v ponedeljek ni zglasil na treningu Chelseaja in je tako podaljšal dopust po svetovnem prvenstvu, ker želi izsiliti prestop v Real Madrid. Medtem v Kataloniji pišejo, da bodo modri plačali 100-milijonsko odkupno klavzulo za Jana Oblaka.

100 milijonov evrov znaša odkupna klavzula za slovenskega vratarja pri Atleticu Madrid. Rdeče-beli so tradicionalno po vsaki pretekli sezoni sklenili s Škofjeločanom novo izboljšano in za leto dni daljšo pogodbo ter z vedno višjo odkupno klavzulo, ki so v Španiji obvezne. A po osvojitvi Evropske lige Atleticu do zdaj to poletje še ni uspelo podpisati z Oblakom nove izboljšane pogodbe, ob novi eksplozivni rasti cen na nogometni tržnici pa se v Madridu dobro zavedajo, da 100 milijonov evrov ni več cena, ki bi preplašila najbogatejše evropske klube.

Hazard prišel, Courtoisa od nikoder

Vendar gremo v bistvo zgodbe, zaradi katere se povezuje Oblaka s Chelseajem. V ponedeljek bi se moral s podaljšanega dopusta zaradi igranja na SP-ju v Rusiji vrnitvi vratar Courtois. Njegov belgijski rojak Eden Hazard, ki se ga prav tako povezuje s prestopom v Real Madrid, je prišel in normalno opravil prvi skupni trening s soigralci pri Chelseaju. A Courtoisa ni bilo na spregled, na Stamford Bridgeu pa niso skrivali, da nimajo pravega pojasnila, in medijem potrdili, da ne vedo, kdaj se bo vrnil vse od poletja 2011 prvi vratar modrih.

"V tem trenutku je Courtoi vratar Chelseaja. Ne vem pa za prihodnost. Odvisno od kluba, predvsem pa je odvisno od njega samega, a upam, da bo Courtois ostal naš vratar," je bil odkrit novopečeni trener Chelseaja Maurizio Sarri, ki je sicer v nedeljo debitiral s porazom na angleškem superpokalu na Wembleyju proti Manchester Cityju (0:2).

Prva tarča je bil Pickford

Chelsea se je že vse poletje zavedal Courtoisove želje po vrnitvi v Madrid - v London je prišel ravno iz Atletica Madrida - in snubljenja Real Madrida, ki je kljub odličnim predstavam Keylorja Navasa v zadnjih letih odločen, da se bodo okrepili v vratih. 26-letni Belgijec bi sicer trikratne zaporedne evropske prvake stal okoli 40 milijonov evrov odškodnine, saj ima s Chelseajem pogodbo samo še za eno sezono. Pred časom so bili v zahodnem Londonu najbolj navdušeni nad 1. vratarjem Anglije Jordanom Pickfordom, a naj bi Everton preveč navil odškodnino, na kar 65 milijonov evrov.

Oblaka sicer mučijo bolečine v ramenu

Tukaj se zgodba preseli h katalonskemu športnemu dnevniku Mundo Deportivo, ki je v ponedeljek zvečer bombastično zapisal, da če v torek ne pride do spremembe odnosov s Courtoisom, bo Chelsea vplačal omenjenih 100 milijonov evrov za odkupno klavzulo. Odločitev naj bi blagoslovil lastnik Roman Abramovič, saj če že zapravljajo desetine milijonov za Coutoisovega naslednika, naj se potem kupi trenutno najboljšega vratarja na svetu. Oblak je na pripravah za Atletico odigral le 45 minut na prvi tekmi priprav proti Arsenalu, medtem ko je tekmi s Stuttgartom in PSG-jem izpustil zaradi bolečin v ramenu in posledično tudi trenira s prilagojenim programom. Atletico odpira novo sezono z evropskim superpokalom v sredo, 15. avgusta, v Talinu proti mestnemu tekmecu Realu Madridu.

Vse bo jasno do četrtka popoldne

Koliko je zrn resnice v zgodbi Munda Deportiva, bomo videli v dnevu ali dveh, saj se letos poletni prestopni rok v Angliji konča že v četrtek ob 18. uri! Na Otoku medtem pišejo o drugih možnih menjavah za trmastega Courtoisa. Sky Sports poroča, da je Chelsea stopil v stik s Stoke Cityjem za nakup Jacka Butlanda za okoli 33 milijonov evrov. Kot odgovor na Mundo Deportivo je madridski športni dnevnik As skorajda sočasno zapisal, da bo Chelsea izplačal odkupno klavzulo za vratarja Athletica Bilbaa. 23-letni Kepa Arrizabalaga je leto in pol mlajši od Oblaka in ima za 20 milijonov nižjo odkupno ceno - 80 milijonov evrov.

