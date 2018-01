Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Sergio Agüero je bil glavni Cityjev junak. Foto: Reuters Coventry je pripravil prijetno presenečenje. Foto: Reuters Sorodne novice Van Dijk na debiju odločil mestni derbi na Anfieldu Dodaj v

Coventry poskrbel za šok proti Stoku in verjeten odhod Hughesa

Manchester City še ob polčasu zaostajal proti Burnleyju

6. januar 2018 ob 18:27,

zadnji poseg: 6. januar 2018 ob 21:00

London - MMC RTV SLO

Manchester City je še ob polčasu zaostajal, a na koncu zlomil odpor Burnleyja (4:1), tako pa je največje presenečenje sobotnih tekem 3. kroga pokala FA pripravil četrtoligaš Coventry.

Coventry je z 2:1 izločil prvoligaša Stoke City, velika junaka z zadetkoma pa sta bila Jordan Willis in Jack Grimmer. Za Stoke je v 54. minuti z bele točke izenačil Charlie Adam. Mark Hughes je Stoke vodil na že 200. tekmi, ki pa bi bila kaj lahko tudi njegova zadnja, saj je na zadnjih osmih tekmah doživel kar šest porazov. Manjše presenečenje je tudi 0:0 Chelseaja pri Norwichu.

Z neodločenim izidom so se razšli od prvoligašev še Fleetwood Town in Leicester (0:0), Bournemouth in Wigan (2:2) ter Wolverhampton in Swansea (0:0).

Prepričljivo vodilna ekipa angleškega prvenstva Manchester City je po zadetku Ashleyja Barnesa na svojem Etihadu še ob polčasu zaostajala z 0:1, nato pa je Sergio Agüero v le dveh minutah preobrnil rezultat z zadetkoma v 56. in 58. minuti. Zmago sta nato potrdila Leroy Sane in Bernardo Silva s strelom v prazno mrežo.

Pokal FA, 3. krog, petkovi tekmi:

LIVERPOOL - Everton 2:1 (1:0)

Milner 35./11-m, van Dijk 84.; Sigurdsson 67.

MANCHESTER UNITED - Derby County 2:0 (0:0)

Lingard 84., Lukaku 90.

Sobotne tekme (prvoligaši):

FLEETWOOD TOWN - LEICESTER 0:0

COVENTRY - Stoke City 2:1 (1:0)

Willis 24., Grimmer 68.; Adam 54./11-m

BOURNEMOUTH - WIGAN 2:2 (0:2)

Mousset 55., Cook 90.; Grigg 3., Hyndman 29./ag



Exeter - WEST BROMWICH 0:2 (0:2)

Rondon 2., Rodriguez 25.

Fulham - SOUTHAMPTON 0:1 (0:1)

Ward-Prowse 29.

MANCHESTER CITY - Burnley 4:1 (0:1)

Agüero 56., 58., Sane 71., Silva 82.; Barnes 25.



NEWCASTLE - Luton 3:1 (3:0)

Perez 30., 36., Shelvey 39.; Hylton 49.



WOLVERHAMPTON - SWANSEA 0:0



WATFORD - Bristol City 3:0 (1:0)

Carrillo 37., Deeney 57., Capoue 85.



Bolton - HUDDERSFIELD 1:2 (0:0)

Osede 64.; van La Parra 51., Williams 52.

NORWICH - CHELSEA 0:0

Nedelja ob 15.00:

SHREWSBURY TOWN - WEST HAM

Ob 16.00:

TOTTENHAM - WIMBLEDON

Ob 17.00:

NOTTINGHAM FOREST - ARSENAL

Ponedeljek ob 20.45:

BRIGHTON - CRYSTAL PALACE

Ž. K.