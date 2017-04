Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Alexandru Cretu je za Olimpijo odigral deset tekem in dosegel dva gola. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Cretu zanikal govorice: Ne želim zapustiti Ljubljane

Strelec pomembnega gola v polfinalu pokala

20. april 2017 ob 17:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

Alexandru Cretu, ki je v zimskem prestopnem roku prišel kot ena izmed "številnih zvenečih" okrepitev Olimpije, je zanikal namigovanja, da v Ljubljani ni zadovoljen in želi zapustiti zmajevo gnezdo.

"S temi zapisi nimam nič. Ko sva jih z dekletom brala, sva bila jezna, ker to niso moje besede. Ne želim zapustiti Ljubljane, tu se dekle in jaz počutiva zelo dobro. Rad imam vse, kar je povezano z Olimpijo," je povedal defenzivni vezist iz Romunije.

Opravičilo soigralcem za reakcijo proti Radomljam

Za uradno klubsko stran je pokomentiral tudi dogodek s tekme proti Radomljam, ko se je ob menjavi sprehodil naravnost v slačilnico:"Bil sem nervozen, ker nismo uspeli doseči zadetka. Bili smo boljši, pa nismo zmagali, zato sem se tako odzval. Hočem zmagati vsako tekmo, zato me toliko bolj boli, ko nam to ne uspeva. Takoj naslednji dan sem se opravičil soigralcem, ker vem, da sem naredil napako."

Nekdanji športni direktor Ranko Stojić, ki je v zimskem prestopnem roku pripeljal številne tuje nogometaše, ki naj bi zamenjali dotedanje nosilce igre, a so vsi po vrsti razočarali, je z izbranimi besedami govoril o Cretuju, a tudi ta ni izpolnil visokih pričakovanj. Še posebej v prvih tekmah si je romunski nogometaš privoščil kar nekaj napak.

Zabil pomemben gol v polfinalu pokala

Eno je napravil tudi na prvi tekmi pomladanskega dela, ko je slabo posredoval v Ljudskem vrtu, Luka Zahović pa je v nadaljevanju akcije odločil derbi (1:0). Je pa zato bolje odigral polfinalni pokalni obračun v Mariboru, ko je Olimpijo popeljal v vodstvo, z remijem 1:1 pa so zmaji po zmagi v Stožicah (2:1) napredovali v finale: "Zadetka v Mariboru sem bil zelo vesel. Ampak to ne bi pomenilo nič, če ne bi v skupnem seštevku zmagali. Najbolj pomembno je, da smo se uvrstili v finale in da na koncu pokal tudi osvojimo."

"Jasno je, da nisem zadovoljen. Ampak zaradi rezultatov, ne zaradi katerega drugega razloga. Vem, da lahko igramo boljše, osvojili smo vsega tri točke. V tem trenutku noben Olimpijin igralec ne more biti vesel," je dodal glede katastrofalnih predstav ljubljanskega kluba v Prvi ligi, kjer se je že poslovil od ubranitve naslova.

T. J.