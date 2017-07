Cristiano Ronaldo ostaja v Realu: Želim nove lovorike

Cristiano Ronaldo je sam sprožil govorice o prestopu, a zdaj je svoje izjave omilil in, kot kaže, ostaja v Realu. Foto: Reuters

Zaradi obtožb o utaji davkov je želel sleči dres Reala

25. julij 2017 ob 12:55

Madrid - MMC RTV SLO/STA

"Osvajanje pomembnih naslovov v prejšnji sezoni z mojim klubom je bilo čudovito, tako kot osvajanje individualnih lovorik z reprezentanco. Rade volje bi vse to ponovil tudi v prihodnosti," je Ronaldo povedal za španski časopis Marca, ki piše, da je njegova izjava definitivno potrditev, da zvezdnik še nekaj časa ne namerava zapustiti Iberskega polotoka.



Pri vsem tem Ronaldo dodaja, da se mora za želen uspeh truditi maksimalno in je nemalokrat zadnji, ki zapusti Realove treninge v Valdebebasu.

"Ves čas moraš biti v najboljši pripravljenosti, trenirati brez premora. Tako bom nadaljeval tudi v nadaljnji prihodnosti, saj je nogomet moje življenje, moja strast," je še dodal lanski dobitnik zlate žoge za najboljšega nogometaša sezone.

Razjezile so ga obtožbe o utaji davkov

32-letni nogometaš bo tako očitno ostal v španski prestolnici, potem ko je pred časom zaradi obtožbe o utaji davkov želel sleči Realov dres.

Vse od razkritja afere, ki je Portugalca postavila ob bok nogometašev, kot je njegov tekmec Lionel Messi, ki so skušali ogoljufati državno blagajno, je zvezdnik odločno trdil, da je nedolžen in privržence kraljevega kluba prestrašil z željo po odhodu iz Španije. Pristojno sodišče v Madridu je namreč na začetku junija podalo prijavo zoper Ronalda, saj naj bi ta utajil davke v vrednosti 15 milijonov evrov, za kar mu grozi sedemletna zaporna kazen in denarna kazen v znesku 28 milijonov evrov.