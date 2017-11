Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Cristiano Ronaldo

2. november 2017 ob 15:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, Reuters

Nočem, da se sliši kot izgovor, ampak s Pepejem, Jamesom Rodriguezom in Alvarom Morato smo bili močnejši. Mladi igralci Reala so resda naša prihodnost, ampak za zdaj so še premalo izkušeni.

Nogometaš madridskega Reala Cristiano Ronaldo je po novem porazu (Tottenham je bil v Ligi prvakov boljši s 3:1) razmišljal tudi o tem, da je v letošnji sezoni Realov kader manj kakovosten kot je bil prej. Da je Real v krizi, se ne strinja, na vprašanje, ali je zadovoljen s svojimi igrami, pa je že kar precej jezno odvrnil:

"Miren sem. Pomembni so samo goli. O svojih številkah ne bom govoril. V Google vpišite Cristiano Ronaldo goli in si jih oglejte, vse je na spletu."

Mimogrede, Ronaldo je prvič izgubil proti Tottenhamu. Tudi ko je bil član Manchester Uniteda, v enajstih dvobojih s Tottenhamom ni poznal poraza.

M. L.