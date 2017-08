Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 10 glasov Ocenite to novico! Cristiano Ronaldo tretjič postal Uefin najboljši nogometaš v Evropi. Foto: Reuters Sorodne novice Cristianu Ronaldu tretjič naziv najboljšega v Evropi Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Cristianu Ronaldu tretjič naziv najboljšega v Evropi

Čeferin predal nagrado 'Il Capitanu'

24. avgust 2017 ob 19:03

Monte Carlo - MMC RTV SLO

Cristiano Ronaldo je bil v Monte Carlu imenovan za Uefinega najboljšega nogometaša leta v Evropi. Portugalski superzvezdnik je v ožjem izboru ugnal Lionela Messija in Gianluigija Buffona.

To je za 32-letnika iz Madeire tretja tovrstna nagrada, predtem jo je osvojil še leta 2014 in lani. Pred tremi leti je v ožjem izboru ugnal Manuela Neuerja in Arjena Robbna (oba Bayern), lani je bil boljši od Antoina Griezmanna (Atletico Madrid) in Garetha Balea (Real Madrid).

Ronaldo je pričakovano pobral tudi Uefino nagrado za najboljšega napadalca v sezoni 2016/17. Dvakratni strelec v finalu Lige prvakov je ob tem dejal: "Trdo delo in predanost. Igram za izjemno ekipo, kot je Real Madrid. Rad igram, rad zabijam gole, rad osvajam lovorike, ekipne in individualne."

Dogodek se je sicer začel s podelitvijo Uefine predsednikove nagrade Aleksandra Čeferina legendarnemu vezistu in dolgoletnemu kapetnu Rome Francescu Tottiju, ki se je po koncu prejšnje sezone poslovil od nogometnih zelenic. 40-letni Rimljan je vso kariero branil barve Rome, katere član je bil od leta 1989 (leta 1992 je prodrl v člansko ekipo). "Francesco ni bil le fantastični igralec in idol na tisoče otrok po svetu. Njegova predanost in osredotočenost sta nekaj, kar osebno in tudi pri Uefi zelo spoštujemo," je ob podelitvi dejal predsednik Čeferin.

Buffonu druga nagrada večera

Drugo nagrado večera je prejel Gianluigi Buffon, vratar Juventusa, in sicer je bil imenovan za Uefinega vratarja leta v Evropi. "Ponosen sem, da sem prejemnik te nagrade," je uvodoma dejal Buffon. "Kje je skrivnost vsega tega ... še sploh obstaja? Ne vem. Vsa ta leta sem ostal po duši mlad in vedno sem malce nor. Mislim, da je to recept za igranje na najvišji ravni vsa ta leta," je še povedal.

Ramos branilec leta

Naziv Uefinega branilca leta v Evropi je prejel kapetan madridskega Reala Sergio Ramos, ki je v prejšnji sezoni z Realom še tretjič osvojil naslov evropskega prvaka. Madridčani so postali prva ekipa v zgodovini, ki je ubranila naslov evropskega prvaka, Ramos zdaj upa, da mu bo s soigralci uspelo letos nogometno evropo pokoriti še tretjič zapored. "Storili bomo vse, da to dosežemo. Vsi smo zelo osredotočeni, želimo podirati rekorde, na vse smo pripravljeni. Upam le, da se ne bomo v prvi polovici sezone preveč iztrošili," je izpostavil 31-letni Andaluzijec. V ožjem izboru je ugnal Leonarda Bonuccija (Juventus/Milan) in Marcela (Real Madrid).

Modrić podajal z 90,8-odstotno uspešnostjo

Uefin vezist leta v Evropi je postal Luka Modrić. Petkratni hrvaški nogometaš leta je v prejšnji sezoni Lige prvakov razigraval svoje soigralce, podajal je z 90,8-odstotno uspešnostjo. 31-letnik iz Zadra je podoživel finale v Cardiffu. "Bili smo zelo motivirani, vedeli smo, da lahko postanemo prva ekipa, ki bi ubranila naslov prvaka. Igrali smo zelo dobro, še posebej v drugem polčasu, Juventus ni imel nikakršnih možnosti," je povedal Hrvat, ki barve Reala brani že od leta 2012.

Najboljša nogometašica leta v Evropi je postala Nizozemka Lieke Martens, 24-letna vezistka Barcelone, ki je letos z nizozemsko izbrano vrsto osvojila naslov evropske prvakinje. V finalu je bila Nizozemska v Enschedeju boljša od Danske s 4:2. Martensova je na zaključnem turnirju zabila tri gole, enega tudi v finalu.

Mitja Lisjak