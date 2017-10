Črn teden za Petrol Olimpijo

Budućnost ostaja vodilna ekipa v Ligi ABA

29. oktober 2017 ob 18:46,

zadnji poseg: 29. oktober 2017 ob 21:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije so teden končali z novim porazom. V 6. krogu Lige ABA je bila v Hali Tivoli boljša Budućnost (79:88).

To je drugi zaporedni poraz ljubljanske ekipe v Jadranski ligi, v prejšnjem krogu jo je v Hali Tivoli ugnala črnogorska ekipa Mornar. Varovanci Gašperja Okorna so tako teden sklenili s tretjim porazom v treh različnih ligah, v katerih tekmujejo - v Ligi prvakov jih je premagal nemški Bayreuth, v državnem košarkarskem prvenstvu Zlatorog in zdaj še v Ligi ABA Budućnost. Najboljši igralec tekme je bil Devin Oliver z 19 točkami, 11 skoki in 8 podajami.

Izenačena igra v prvem polčasu

V prvem polčasu so se zmaji dobro kosali s favorizirano črnogorsko ekipo. Okornovi varovanci so dobro odprli tekmo, povedli so s 7:3, kar je bila njihova najvišja prednost v prvem polčasu. V drugi četrtini so z delnim izidom 8:2 znova prešli v vodstvo (33:32), Črnogorci pa so do polčasa znova povedli (45:48).

Tretjo četrtino so Črnogorci začeli odlično, v štirih minutah so košarkarjem Olimpije nasuli kar 18 točk, vodili so že z 51:66. Olimpija je odgovorila z delnim izidom 9:0 (60:66), a nato zadnje tri minute in 20 sekund v tretji četrtini sploh ni dosegla koša. Gostje so bili nasprotno razpoloženi, z delnim izidom 10:0 so znova zbežali na dvomestno prednost (60:74). To so Podgoričani uspešno ohranjali, dve minuti do konca so vodili za deset točk (76:86). Trojko je nato zadel Jan Špan (79:86), a Olimpiji v zadnji minuti in pol ni uspelo prirediti preobrata.

Okorn videl tudi veliko pozitivnih stvari

"Odkrito rečeno, z določenimi stvarmi sploh nisem tako nezadovoljen. Mogoče se čudno sliši, ampak proti Budućnosti sem videl precej dobrih stvari. Imeli smo sicer težave s skokom, kjer so držali korak z nami in tudi vodili. V drugem polčasu smo preslabo začeli, kot da bi bila neka druga ekipa na igrišču. Proti tako kakovostni zasedbi težko loviš priključek. Nisem zadovoljen z izidom in drugim polčasom, ampak glede na zadnje tekme sem videl veliko pozitivnih stvari. Pristop je bil pravi in na tem moramo graditi," je pojasnil trener Gašper Okorn.

Najboljši strelec tekme Oliver je dodal: "Zelo težko srečanje. Budućnost je vodilna ekipa Lige ABA. Mislim, da smo dobro začeli srečanje, na koncu pa nekoliko popustili, predvsem pri skoku, saj so dosegli veliko napadalnih skokov. Ni izgovorov, zdržati moramo kot ekipa in se posvetiti svoji igri."

Veliko boljše volje je bil seveda stari znanec Tivolija Aleksandar Džikić: "Čestitam strokovnemu štabu in igralcem Petrola Olimpije, ker zdržijo ritem tekem, ki ga imajo. Mislim, da smo nekoliko poleteli v glavah po zadnjih zmagah, zato smo odigrali nekoliko slabše v obrambi. Dobro smo odigrali v določenih delih srečanja, mogoče bi lahko odigrali celotno srečanje pametneje. Zelo pomembna zmaga."

V naslednjem krogu bodo Ljubljančani, ki imajo zdaj v ligi dve zmagi in štiri poraze, v soboto gostovali v Zagrebu pri Cedeviti.

6. krog:

PETROL OLIMPIJA - BUDUĆNOST

79:88 (23:26, 22:22, 15:26, 19:14)

800; Oliver 19, 11 skokov in 8 podaj, Špan 14, Morgan 13, Lorbek 11, Badžim 7, Hrovat 5, Bubnić in Radulović po 4, Kastrati 2; Nikolić 16 (6/6 za dve), Gordić 13, Su. Šehović 11, Ilić 10.

IGOKEA - FMP ŽELEZNIK

75:65 (23:16, 17:17, 18:14, 17:18)

MORNAR - ZADAR

80:70 (17:21, 18:12, 21:17, 24:20)



MEGA BEMAX - CEDEVITA

77:81 (14:17, 12:9, 30:15, 21:40)



CIBONA - PARTIZAN

74:90 (16:17, 17:26, 18:24, 23:23)

Ponedeljek ob 18.00:

CRVENA ZVEZDA - MZT SKOPJE

Lestvica: BUDUĆNOST 6 5 1 +44 11 PARTIZAN 6 4 2 +34 10 CEDEVITA 6 4 2 +21 10 FMP 6 3 3 +31 9 IGOKEA 6 3 3 -5 9 CIBONA 6 3 3 -8 9 MORNAR 6 3 3 -25 9 CRVENA ZVEZDA 5 3 2 +21 8 MEGA BEMAX 6 2 4 -15 8 PETROL OLIMPIJA 6 2 4 -12 8 MZT SKOPJE 5 2 3 -28 7 ZADAR 6 1 5 -45 7

D. S.