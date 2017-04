Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Pittsburgh je vse tri zadetke dosegel v drugi tretjini. Foto: Reuters Vratar New Yorka Henrik Lundqvist je ohranil svojo mrežo nedotaknjeno. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Črn uvod v končnico za kanadske klube

V gosteh uspešni Rangersi, Boston, St. Louis in San Jose

13. april 2017 ob 09:00

New York - MMC RTV SLO

Le hokejistom Pittsburgha je uspelo na uvodnih petih tekmah končnice Lige NHL ubraniti prednost domačega ledu. Pingvini so s 3:1 premagali Columbus in uspešno začeli obrambo naslova.

Odločitev je padla v drugi tretjini, ko je Pittsburgh dosegel vse tri zadetke. Sergeja Bobrovskega je v 22. minuti načel Bryan Rust, dve minuti in pol pozneje pa je ob številčni premoči vodstvo povišal Phil Kessel. Ob koncu druge tretjine se je med strelce vpisal še Nick Bonino. Častni zadetek za Columbus je v 53. minuti prispeval Matt Calvert in tako rahlo pokvaril tako rekoč brezhibno predstavo Marca Andrea Fleuryja, ki je v zadnjem trenutku v vratih zamenjal Matta Murrayja.

22-letnik, ki je med sezono prevzel vlogo prvega vratarja, se je poškodoval med ogrevanjem, tako da je moral med vratnici Fleury. "Na začetku sem bil malce živčen, morda zato ker nisem pričakoval, da bom branil," je povedal Fleury, ki je ustavil zgodnji nalet Columbusa. Razmerje v strelih v prvi tretjini je bilo 16:3, na koncu pa 32:29 v korist gostov.

Na vseh preostalih tekmah so se veselili gosti. New York Rangersi so z 2:0 slavili v Montrealu, kjer je Henrik Lundqvist ustavil vseh 31 strelov na svoja vrata in desetič v končnici ostal nepremagan. Boston je po zaostanku v zadnji tretjini zadel dvakrat in premagal Ottawo z 2:1. Slab večer za kanadske klube je dopolnil Edmonton, ki ga je po podaljšku s 3:2 ugnal San Jose. V 4. minuti dodatka je srečanje odločil Melker Karlsson. Oilersi so po prvih 20 minutah vodili z 2:0.

Najdaljši je bil obračun v Minnesoti, kjer je St. Louis slavil z 2:1. Zach Parise je izsilil podaljšek 23 sekund pred koncem, vendar je bila to le začasna rešitev za Minnesoto. V 78. minuti je obračun odločil 23-letni branilec Joel Edmundson.

VZHOD:

MONTREAL - NY RANGERS

0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Glass 10., Grabner 59.

Obrambe: Price 28; Lundqvist 31.



OTTAWA - BOSTON

1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Ryan 31.; Vatrano 45., Marchand 58.

Obrambe: Anderson 23; Rask 26.



PITTSBURGH - COLUMBUS

3:1 (0:0, 3:0, 0:1)

Rust 22., Kessel 24., Bonino 37.; Calvert 53.

Obrambe: Fleury 31; Bobrovski 26.

ZAHOD:

MINNESOTA - ST. LOUIS

* 1:2 (0:0, 0:1, 1:0)

Parise 60.; Sobotka 27.,Edmmundoson 78.

Obrambe: Dubnyk 24; Allen 51.



EDMONTON - SAN JOSE

* 2:3 (2:0, 0:1, 0:1)

Klefborn 7., Lucic 18.; Ward 22., Martin 46., Karlsson 64.

Obrambe: Talbot 41; Jones 17.

* - v podaljšku

Četrtek:

WASHINGTON - TORONTO

CHICAGO - NASHVILLE

ANAHEIM - CALGARY

Robi Kaurin