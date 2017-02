Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Sidney Crosby je bil na tekmi proti Winnipegu v središču pozornosti. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Crosby dosegel mejnik, nato še odločil tekmo

Kopitar do točke ob porazu proti Arizoni

17. februar 2017 ob 07:44

Pittsburgh - MMC RTV SLO

Izjemni hokejist Pittsburgha Sidney Crosby je v noči s četrtka na petek postal 86. igralec v zgodovini Lige NHL, ki mu je uspelo doseči 1.000. točko.

29-letni Kanadčan, ki je po dvakrat osvojil Stanleyjev pokal in olimpijski turnir, je svoji ekipi obenem prinesel še zmago na tekmi proti Winnipegu, in sicer le nekaj sekund pred koncem podaljška, ko je zadel za 4:3.

"Ob takšnih nepozabnih večerih je lepo zmagati. Tekmo želiš skleniti na pravi način," je po tekmi dejal Crosby, ki je tisočo točko dosegel na 757. tekmi v ligi. Le 11 igralcem je uspelo ta mejnik doseči v manjšem številu tekem. "Za Sida je le nebo meja. Res je vrhunski igralec," je ob tem dejal trener Pittsbrugha Mike Sullivan.

Pittsburgh hitro povedel z 2:0

Gostitelji so v prvi tretjini povedli z 2:0, prvi se je med strelce vpisal Jevgenij Malkin, ki je silovito sprožil po podaji Scotta Wilsona in premagal nemočnega vratarja Connorja Hellebuycka. Vodstvo Pittsburgha je podvojil Chris Kunitz, ki je zadel po podaji požrtvovalnega Crosbyja. S podajo je 'Sid the kid' dosegel tisočo točko.

Winnipegu uspel preobrat

Sledil je preobrat, Winnipeg je dosegel tri zaporedne gole. Najprej je zaostanek s strelom iz zapestja po podaji izza gola prepolovil Patrik Laine, izid je poravnal Paul Postma, ki je v gneči pospravil plošček v mrežo in dosegel svoj prvi zadetek v letošnji sezoni. Prvo vodstvo kanadskemu kolektivu je prinesel Dustin Byfuglien, ki se je najprej lepo otresel branilca, oddrsal za gol in s poskusom izza gola premagal vratarja Marca-Andreja Fleuryja, ki bi lahko bolje posredoval. Vseeno to ni bilo dovolj za zmago Winnipega, šest minut pred koncem je 'power play' izkoristil Phil Kessel in s strelom iz zapestja z leve strani zadel za 3:3.

Crosby zadel za zmago

Ko je že kazalo, da bodo o zmagovalcu odločali kazenski streli, je zmagoviti zadetek 21,1 sekunde do konca podaljška dosegel Crosby. Malkin je po desni strani oddrsal proti golu in z bekhendom podal pred vrata, kjer je Crosby zlahka zadel v nebranjen del mreže.

Liga NHL, tekme 16. februarja:

NEW JERSEY - OTTAWA 0:3

NY ISLANDERS - NY RANGERS 4:2

PITTSBURGH - WINNIPEG * 4:3

BUFFALO - COLORADO 2:0

ST. LOUIS - VANCOUVER 4:3

MINNESOTA - DALLAS 3:1

EDMONTON - PHILADELPHIA 6:3

LOS ANGELES - ARIZONA 3:5

Pearson 49., 60., Brown 52.; Perlini 5., 50., Rieder 6., Martinook 55., 59.

Anže Kopitar je podal za tretji zadetek Los Angelesa.

* - po podaljšku

Vzhodna konferenca:

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 58 31 19 8 70 OTTAWA SENATORS 55 30 19 6 66 BOSTON BRUINS 58 29 23 6 64 TORONTO MAPLE LEAFS 56 26 19 11 63 FLORIDA PANTHERS 55 25 20 10 60 BUFFALO SABRES 58 25 23 10 60 TAMPA BAY LIGHTNING 56 25 24 7 57 DETROIT RED WINGS 57 22 25 10 54 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS 56 39 11 6 84 PITTSBURGH PENGUINS 56 36 13 7 79 COLUMBUS BLUE JACK. 56 36 15 5 77 NEW YORK RANGERS 57 37 19 1 75 NEW YORK ISLANDERS 56 26 20 10 62 PHILADELPHIA FLYERS 58 27 24 7 61 NEW JERSEY DEVILS 57 24 23 10 58 CAROLINA HURICANES 53 24 22 7 55

Zahodna konferenca:

CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To MINNESOTA WILD 57 38 13 6 82 CHICAGO BLACKHAWKS 57 35 17 5 75 ST. LOUIS BLUES 58 31 22 5 67 NASHVILLE PREDATORS 56 27 21 8 62 WINNIPEG JETS 60 26 29 5 57 DALLAS STARS 59 22 27 10 54 COLORADO AVALANCHE 55 15 38 2 32 PACIFIŠKA DIVIZIJA SAN JOSE SHARKS 58 34 18 6 74 ANAHEIM DUCKS 58 30 18 10 70 EDMONTON OILERS 58 31 19 8 70 CALGARY FLAMES 58 29 26 3 61 LOS ANGELES KINGS 56 28 24 4 60 VANCOUVER CANUCKS 58 25 27 6 56 ARIZONA COYOTES 56 20 29 7 47

Tekme 17. februarja:

COLUMBUS - PITTSBURGH

CAROLINA - COLORADO

ANAHEIM - FLORIDA

M. L.