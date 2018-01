Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Takole je Sidney Crosby (#87) premagal Jaroslava Halaka za vodstvo s 3:0. Foto: AP Dosegli smo miselni preobrat, v tekmo smo šli povsem sproščeni. Mislim, da smo se na prejšnji poraz dobro odzvali. Vsi smo vedeli, kaj moramo storiti. Vedeli smo, kako pomembna je za nas ta tekma, prikazali smo odlično igro. Sidney Crosby Razočaranje na obrazih Islandersov po golu Daniela Spronga (v ozadju). Foto: AP Matt Duchene je v sedmi sekundi podaljška v Canadian Tire Centru Ottawi Senatorsom prinesel zmago nad San Josejem. Takole je zmagoviti gol proslavil s svojimi soigralci. Foto: AP Detroit je premagal Florido, odločilni zadetek je v igri z igralcem več sredi zadnje tretjine takole dosegel Anthony Mantha. Foto: AP Dodaj v

Crosby in Sprong pustošila v Brooklynu

Vegas do zmage v gosteh pri Chicagu

6. januar 2018 ob 08:11

New York City - MMC RTV SLO

Hokejisti Pittsburgha, zadnji zmagovalci Stanleyjevega pokala, so v gosteh s 4:0 brez večjih težav premagali New York Islanderse. Blestel je Sidney Crosby, ki je zbral štiri točke.

Odlični kanadski napadalec je zadel gol, statistiko je oplemenitil še s tremi podajami. To je bila njegova prva tekma v letošnji sezoni, na kateri je zbral štiri točke. Vratar Pittsburgha Tristan Jarry je ubranil vseh 31 strelov nasprotnika in je drugič letos svojo mrežo ohranil nedotaknjeno. Predtem mu je to uspelo 1. decembra lani, ko je Pittsburgh s 4:0 v gosteh odpravil Buffalo.

Penguinsi so se tako na najboljši možen način pobrali po bolečem domačem porazu proti Carolini (0:4). "Dosegli smo miselni preobrat, v tekmo smo šli povsem sproščeni. Mislim, da smo se na prejšnji poraz dobro odzvali. Vsi smo vedeli, kaj moramo storiti. Vedeli smo, kako pomembna je za nas ta tekma, prikazali smo odlično igro," je povedal prvi zvezdnik Pittsburgha Crosby, ki je letos na 42 tekmah dosegel 36 točk (14 golov in 22 podaj).

20-letni Nizozemec dvakrat med strelci

Hokejski navdušenci v prvi tretjini tekme v Brooklynu niso videli zadetkov, mreža se je zatresla šele v uvodnih sekundah druge tretjine, ko je domačega vratarja Jaroslava Halaka premagal Daniel Sprong. Crosby je ukradel plošček, oddirjal v protinapad in s paralelno podajo zaposlil Spronga, ki iz bližine ni imel težjega dela. Vodstvo je slabe tri minute pozneje v igri z igralcem več podvojil Jevgenij Malkin, ki je po Crosbyjevi podaji zadel z desne strani. Na 3:0 je dobre štiri minute pred koncem tretjine nato povišal Crosby. 30-letnik, ki barve Pittsburgha brani že vse od leta 2005, je z bekhendom iz mrtvega kota zadel Halaka, plošček pa se je od Slovaka odbil v mrežo. Končni izid je sredi zadnje tretjine z drugim zadetkom na tekmi postavil Sprong. Komaj 20-letni Nizozemec je pred vrata nasprotnika pridrsal z leve strani in Halaka na njegovo lovilko premagal z diagonalnim strelom iz zapestja pod prečko.

Tekme 5. januarja:

NY ISLANDERS - PITTSBURGH 0:4

OTTAWA - SAN JOSE * 6:5

DETROIT - FLORIDA 4:2

WINNIPEG - BUFFALO 4:3

CHICAGO - VEGAS 4:5

* - v podaljšku

Vzhodna konferenca:

TAMPA BAY LIGHTNING 40 29 8 3 61 WASHINGTON CAPITALS 41 25 13 3 53 NEW JERSEY DEVILS 40 22 11 7 51 BOSTON BRUINS 38 22 10 6 50 TORONTO MAPLE LEAFS 42 24 16 2 50 COLUMBUS BLUE JACKETS 42 23 16 3 49 NEW YORK RANGERS 40 21 14 5 47 CAROLINA HURRICANES 40 19 13 8 46 ------------------------------------- PITTSBURGH PENGUINS 43 21 19 3 45 NEW YORK ISLANDERS 42 20 18 4 44 PHILADELPHIA FLYERS 40 17 15 8 42 DETROIT RED WINGS 40 17 16 7 41 FLORIDA PANTHERS 40 17 18 5 39 MONTREAL CANADIENS 41 17 20 4 38 OTTAWA SENATORS 39 13 17 9 35 BUFFALO SABRES 41 10 22 9 29

Zahodna konferenca:

VEGAS GOLDEN KNIGHTS 40 28 10 2 58 WINNIPEG JETS 42 24 11 7 55 ST. LOUIS BLUES 43 26 15 2 54 LOS ANGELES KINGS 41 24 12 5 53 NASHVILLE PREDATORS 40 23 11 6 52 DALLAS STARS 42 23 16 3 49 SAN JOSE SHARKS 39 21 12 6 48 MINNESOTA WILD 41 22 16 3 47 ------------------------------------- ANAHEIM DUCKS 42 19 14 9 47 COLORADO AVALANCHE 40 21 16 3 45 CHICAGO BLACKHAWKS 40 19 15 6 44 CALGARY FLAMES 40 20 16 4 44 EDMONTON OILERS 41 18 20 3 39 VANCOUVER CANUCKS 40 16 19 5 37 ARIZONA COYOTES 42 10 27 5 25

Tekme 6. januarja:

PHILADELPHIA - ST. LOUIS

DALLAS - EDMONTON

BOSTON - CAROLINA

TORONTO - VANCOUVER

OTTAWA - TAMPA BAY

ARIZON - NY RANGERS

COLORADO - MINNESOTA

CALGARY - ANAHEIM

LOS ANGELES - NASHVILLE

