Crosby odločil poslastico v Pittsburghu

V noči s torka na sredo Los Angeles gostuje pri Detroitu

28. november 2017 ob 09:00

Pittsburgh - MMC RTV SLO

Hokejisti Pittsburgha so v noči s ponedeljka na torek v Ligi NHL šele v podaljšku strli odpor Philadelphie. Odločil je prvi zvezdnik ekipe Sidney Crosby.

Kapetan gostiteljev je potreboval le minuto in 48 sekund podaljška, da je Pittsburgh popeljal do 13. zmage v sezoni. Ob izteku "power playja" se je odlično postavil ob strani gola in strel Krisa Letanga spretno preusmeril za hrbet nemočnega vratarja Briana Elliota. To je bil zanj deseti zadetek v sezoni in četrti na zadnjih štirih tekmah.

Pittsburgh je tekmo dobro začel, v 17. minuti je po podaji Hustina Schultza gostujočega vratarja premagal Jake Guentzel za vodstvo z 1:0, a je nato v drugi tretjini sledila streznitev. Gostje so zaigrali bolj odločno, po izključitvi Briana Dumoulina in Ollija Maatte so izkoristili "power play" in izid izenačili, v 36. minuti je za preobrat poskrbel Travis Konecny, ki je iz neposredne bližine plošček po strelu Brandona Manninga potisnil v mrežo.

Na 1:3 je tik pred koncem druge tretjine povišal Sean Couturier. 24-letnik iz Phoenixa je z izjemno natančnim strelom iz zapestja - plošček se je v mrežo odbil od prečke - premagal Tristana Jerryja. V zadnji tretjini so se gostitelj vrnili, Patric Hornqvist in Bryan Rust za zadela za izenačenje (3:3), po golu Michaela Raffla (3:4) pa je podaljšek minuto in štiri sekunde pred koncem rednega dela izsilil Guentzel. Ta je po podaji z modre črte iz neposredne bližine ob vratnici presenetil Elliota in izenačil na 4:4. V podaljšku je nato delo dokončal Crosby.

Liga NHL, tkme 27. novembra:

NEW JERSEY - FLORIDA 2:3

PITTSBURGH - PHILADELPHIA * 5:4

MONTREAL - COLUMBUS 3:1

WINNIPEG - MINNESOTA 7:2

CHICAGO - ANAHEIM 7:3

* - v podaljšku

Vzhodna konferenca:

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 23 16 5 2 34 TORONTO MAPLE LEAFS 25 15 9 1 31 DETROIT RED WINGS 24 10 9 5 25 BOSTON BRUINS 22 10 8 4 24 MONTREAL CANADIENS 25 10 12 3 23 OTTAWA SENATORS 22 8 8 6 22 FLORIDA PANTHERS 23 9 12 2 20 BUFFALO SABRES 24 6 14 4 16 METROPOLITANSKA DIVIZIJA NEW JERSEY DEVILS 24 14 6 4 32 COLUMBUS BLUE JACK. 24 15 8 1 31 NEW YORK ISLANDERS 23 14 7 2 30 WASHINGTON CAPITALS 25 14 10 1 29 PITTSBURGH PENGUINS 26 13 10 3 29 NEW YORK RANGERS 24 13 9 2 28 CAROLINA HURICANES 22 10 8 4 24 PHILADELPHIA FLYERS 24 8 9 7 23

Zahodna konferenca:

CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To ST. LOUIS BLUES 24 17 6 1 35 WINNIPEG JETS 24 15 6 3 33 NASHVILLE PREDATORS 23 14 6 3 31 CHICAGO BLACKHAWKS 23 12 8 3 27 DALLAS STARS 23 12 10 1 25 MINNESOTA WILD 24 11 10 3 25 COLORADO AVALANCHE 22 11 9 2 24 PACIFIŠKA DIVIZIJA VEGAS GOLDEN KNIGHTS 22 15 6 1 31 LOS ANGELES KINGS 24 13 8 3 29 CALGARY FLAMES 23 13 9 1 27 SAN JOSE SHARKS 22 12 8 2 26 VANCOUVER CANUCKS 24 11 9 4 26 ANAHEIM DUCKS 24 10 10 4 24 EDMONTON OILERS 24 9 13 2 20 ARIZONA COYOTES 26 6 17 3 15

Tekme 28. novembra:

BUFFALO - TAMPA BAY

NY ISLANDERS - VANCOUVER

NY RANGERS - FLORIDA

PHILADELPHIA - SAN JOSE

COLUMBUS - CAROLINA

DETROIT - LOS ANGELES

NASHVILLE - CHICAGO

CALGARY - TORONTO

EDMONTON - ARIZONA

VEGAS - DALLAS

