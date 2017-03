Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pittsburgh bo igral v končnici enajstič zapored. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Crosby zadel in ostal brez dveh zob

Los Angeles od končnice oddaljen že osem točk

22. marec 2017 ob 09:22

New York - MMC RTV SLO

Chicagu, Washingtonu in Columbusu so se v končnici Lige NHL pridružili tudi branilci naslova iz Pittsburgha, ki so na gostovanju s 3:1 premagali Buffalo. Medtem je končnica še bolj oddaljena Los Angelesu.

Tekmo v Buffalu sta odločila Nick Bonino in Conor Sheary z goloma v 55. in 57. minuti. Pred tem je vodilni gol za Pittsburgh, ki se je v končnico uvrstil že enajstič zapored, dosegel superzvezdnik Sidney Crosby (20.), ki pa je vprašljiv za naslednjo tekmo. Tik pred koncem ga je po obrazu s palico grdo zadel Evander Kane in Crosby je ostal brez dveh zob.

Pittsburgh se bo do konca rednega dela z Washingtonom in Columbusom boril za prvo mesto na Vzhodu. Vse tri ekipe so v dveh točkah.

Na zahodu je v končnici zaenkrat le Chicago, ki je v domači dvorani s 5:4 po podaljšku izgubil proti Vancouvru. Tekmo je odločil Daniel Sedin v tretji minuti dodatka.

Los Angeles je po torkovih tekmah od končnice oddaljen že za osem točk, saj je St. Louis zmagal v Coloradu (4:2). St. Louis in Nashville deset tekem pred koncem Los Angelesu bežita za osem točk.

BOSTON - OTTAWA 2:3

BUFFALO - PITTSBURGH 1:3

NEW JERSEY - NY RANGERS ** 3:2

WASHINGTON - CALGARY 4:2

MONTREAL - DETROIT * 1:2

TAMPA BAY - ARIZONA 3:5

FLORIDA - CAROLINA 3:4

WINNIPEG - PHILADELPHIA 3:2

MINNESOTA - SAN JOSE 3:2

CHICAGO - VANCOUVER * 4:5

COLORADO - ST. LOUIS 2:4

* - podaljšek; ** - kazenski streli



Tekme 22. marca:

COLUMBUS - TORONTO

NY RANGERS - NY ISLANDERS

ANAHEIM - EDMONTON

VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 73 41 23 9 91 OTTAWA SENATORS 72 40 24 8 88 BOSTON BRUINS 73 38 29 6 82 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS * 72 47 17 8 102 PITTSBURGH PENGUINS * 72 46 17 9 101 COLUMBUS BLUE JACK. * 71 47 18 6 100 WILD CARD NEW YORK RANGERS 73 45 24 4 94 TORONTO MAPLE LEAFS 71 33 23 15 81 ------------------------------------- NEW YORK ISLANDERS 71 33 26 12 78 TAMPA BAY LIGHTNING 72 34 29 9 77 CAROLINA HURICANES 71 31 27 13 75 PHILADELPHIA FLYERS 72 33 31 8 74 FLORIDA PANTHERS 72 31 30 11 73 BUFFALO SABRES 74 30 32 12 72 DETROIT RED WINGS 72 29 32 11 69 NEW JERSEY DEVILS 72 27 33 12 66 ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To CHICAGO BLACKHAWKS * 73 47 20 6 100 MINNESOTA WILD 72 44 22 6 94 ST. LOUIS BLUES 72 39 28 5 83 PACIFIŠKA DIVIZIJA SAN JOSE SHARKS 73 42 24 7 91 EDMONTON OILERS 72 39 24 9 87 ANAHEIM DUCKS 72 38 23 11 87 WILD CARD CALGARY FLAMES 73 41 28 4 86 NASHVILLE PREDATORS 72 36 25 11 83 ------------------------------------- LOS ANGELES KINGS 72 34 31 7 75 WINNIPEG JETS 73 33 33 7 73 DALLAS STARS 72 29 33 10 68 VANCOUVER CANUCKS 72 29 34 9 67 ARIZONA COYOTES 73 27 37 9 63 COLORADO AVALANCHE 72 20 49 3 43

R. K.