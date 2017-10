Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Vratar Rangersov Henrik Lundqvist je bil takole premagan še petič na tekmi. Foto: Reuters Dodaj v

Crosby zadel za podaljšek, Malkin pa za zmago

Vegas na vrhu zahoda

18. oktober 2017 ob 07:55

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Pittsburgha po slabšem začetku Lige NHL počasi igro prestavljajo v višjo prestavo, tokrat so v gosteh premagali NY Rangerse s 5:4.

Tekma je potekala v valovih, Pingvini so namreč uvodno tretjino dobili z 2:0, a se že v 29. minuti znašli v zaostanku s 3:2. Rangersi so večji del zadnje tretjine vodili s 4:3, Sidney Crosby je izenačil 56 sekund pred koncem rednega dela in tekmo prevesil v podaljšek.

Po vsega 58 sekundah dodatka je po podaji Phila Kessela svoj drugi gol v sezoni zabil Jevgenij Malkin.

Sijajno zgodbo nadaljuje Vegas, ki je premagal Buffalo (prav tako v podaljšku s 5:4). Novoustanovljeno moštvo je na šestih tekmah zmagalo kar petkrat in je na vrhu Zahodne konference.

Liga NHL, tekme 17. oktobra:

NY RANGERS - PITTSBURGH * 4:5

PHILADELPHIA - FLORIDA 5:1

WASHINGTON - TORONTO 0:2

NEW JERSEY - TAMPA BAY ** 5:4

OTTAWA - VANCOUVER 0:3

NASHVILLE - COLORADO 4:1

WINNIPEG - COLUMBUS 2:5

DALLAS - ARIZONA 3:1

EDMONTON - CAROLINA 3:5

VEGAS - BUFFALO * 5:4

SAN JOSE - MONTREAL 5:2

* - podaljšek; ** - kazenski streli



Tekme 18. oktobra:

TORONTO - DETROIT

ST. LOUIS - CHICAGO

LOS ANGELES - MONTREAL

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 7 5 1 1 11 TORONTO MAPLE LEAFS 6 5 1 0 10 DETROIT RED WINGS 6 4 2 0 8 OTTAWA SENATORS 6 3 1 2 8 FLORIDA PANTHERS 5 2 3 0 4 BOSTON BRUINS 5 2 3 0 4 BUFFALO SABRES 7 1 4 2 4 MONTREAL CANADIENS 6 1 4 1 3 METROPOLITANSKA DIVIZIJA COLUMBUS BLUE JACK. 6 5 1 0 10 NEW JERSEY DEVILS 6 5 1 0 10 PITTSBURGH PENGUINS 7 4 2 1 9 PHILADELPHIA FLYERS 6 4 2 0 8 WASHINGTON CAPITALS 7 3 3 1 7 CAROLINA HURICANES 4 2 1 1 5 NEW YORK ISLANDERS 6 2 3 1 5 NEW YORK RANGERS 7 1 5 1 3 CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To CHICAGO BLACKHAWKS 6 4 1 1 9 ST. LOUIS BLUES 6 4 2 0 8 COLORADO AVALANCHE 7 4 3 0 8 NASHVILLE PREDATORS 6 3 2 1 7 DALLAS STARS 6 3 3 0 6 WINNIPEG JETS 6 3 3 0 6 MINNESOTA WILD 4 1 1 2 4 PACIFIŠKA DIVIZIJA VEGAS GOLDEN KNIGHTS 6 5 1 0 10 LOS ANGELES KINGS 5 4 0 1 9 CALGARY FLAMES 6 4 2 0 8 VANCOUVER CANUCKS 5 2 2 1 5 ANAHEIM DUCKS 6 2 3 1 5 SAN JOSE SHARKS 5 2 3 0 4 EDMONTON OILERS 5 1 4 0 2 ARIZONA COYOTES 6 0 5 1 1

S. J.