Crvena zvezda na pragu osvojitve Lige ABA

Finalna serija se seli v Zagreb

11. april 2017 ob 21:30

Beograd - MMC RTV SLO

Košarkarje Crvene zvezde loči le še ena zmaga od osvojitve Lige ABA. Na drugi tekmi so bili od Cedevite boljši s 84:73.

Na drugi tekmi v dvorani Aleksandra Nikolića gostitelji niso dovolili presenečenja.

Tekmo so začeli izvrstno, od prvega trenutka so prevzeli nadzor nad tekmo, blesteli so tako v obrambi kot v napadu. Do odhoda na polčas so tako nabrali 23 točk prednosti (57:34).

Na začetku drugega polčasa je Cedevita odgovorila z delnim izidom 10:2. Cedevito je vodil Ryan Boatright, ki pa je kmalu zaradi poškodbe moral z igrišča. Zvezda je ustavila Zagrebčane, v zadnjo četrtino je vstopila z 22 točkami naskoka (72:50).

V štirih minutah igre zadnje četrtine je Cedevita naredila delni izid 11:1 (73:61), a je Crvena zvezda preprečila, da bi se Cedevita še bolj približala. Nate Wolters je tri minute do konca zadel pomembno trojko (80:66).

Pri Beograjčanih je tako kot na prvi ekipi ponovno blestel Charles Jenkins, dosegel je 16 točk. Prvi strelec Zagrebčanov je z 12 točkami Miro Bilan.

Finalna serija Lige ABA se zdaj seli v Zagreb. Ekipi igrata na tri zmage, tako da Crvena zvezda lahko že v četrtek, tekma se začne ob 10. uri, vzdigne pokal najboljšega.

Liga ABA, finale:

Druga tekma:

CRVENA ZVEZDA - CEDEVITA

84:73 (29:18, 28:16, 15:16, 12:23)

5.896; Jenkins 16, Wolters 14; Dangubić 12; Bilan 12, James 11.

Tretja tekma, četrtek ob 19.00:

CEDEVITA - CRVENA ZVEZDA

Prva tekma:

CRVENA ZVEZDA - CEDEVITA

81:66 (16:27, 29:17, 21:10, 15:12)

5.989; Jenkins 20, Kuzmić in Wolters po 14; Tomas 14, Bilan in James po 12.

D. S.