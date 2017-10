Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 4 glasov Ocenite to novico! Taylor Rochestie je bil z 22 točkami in sedmimi podajami statistično najučinkovitejši košarkar Crvene zvezde. Foto: EPA Sorodne novice Randolph igralec tekme, a predčasno končal zaradi poškodbe rame Dodaj v

Crvena zvezda v zadnji četrtini Barceloni nasula 28 točk

Milko Bijelica dosegel 23 točk

20. oktober 2017 ob 20:55

Beograd - MMC RTV SLO

Košarkarji Crvene zvezde so v 2. krogu Evrolige v Pionirju z 90:82 premagali Barcelono, ki je v 38. minuti povedla, nato pa ni dosegla več nobene točke.

Crvena zvezda je odlično odprla tekmo, po prvi četrtini je vodila s 24:13, pri čemer je skok dobila s 14:6. Barcelona, ki je v prvih desetih minutah zadela le 5 od 16 metov iz igre, do polčasa (44:32) ni uspela znižati zaostanka, v tretji četrtini pa so strelci le prišli do izraza, posebej Kevin Seraphin (na koncu 16) in Thomas Heurtel (14 točk in 11 skokov). Po 30 minutah je bilo 62:57.

Ognjen Dobrić je v zadnji četrtini zadel dve trojki zapored in prednost prvakov Lige ABA povišal na 70:59. Barcelona se je vrnila, Adam Hanga jo je na začetku 38. minute popeljal v vodstvo (79:80), ki pa ni dolgo trajalo. Razpoloženi Milko Bjelica (s 23 točkami je bil prvi strelec tekme) je zadel trojko, Taylor Rochestie pa je bil po lepi akciji uspešen v raketi in poskrbel za 86:82. Rochestie je ob koncu tekme z novim košem za svojo 22. točko potrdil zmago.

Evroliga, 2. krog, petkove tekme:

CRVENA ZVEZDA - BARCELONA

90:82 (24:13, 20:19, 18:25, 28:25)

Bjelica 23, Rochestie 22, Lessort 13, Antić 10 točk in 9 skokov; Seraphin 16, Heurtel 14, Hanga in Tomić po 10.

HIMKI MOSKVA - ŽALGIRIS

85:77 (21:15, 25:21, 17:17, 22:24)

Robinson 19, Šved 16, Thomas 14; Jankunas 24, White 16, Toupane 13.

OLYMPIACOS - UNICAJA MALAGA

80:75 (21:11, 16:22, 22:14, 21:28)

Danes ob 21.00:

VALENCIA - ANADOLU EFES (Murić)

T. O.