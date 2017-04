Crvena zvezda zanesljivo do tretjega naslova v Ligi ABA

Cedevita že četrtič izgubila v finalu

13. april 2017 ob 21:20

Zagreb - MMC RTV SLO

Košarkarji Crvene zvezde so zmagovalci Lige ABA. Na tretji tekmi finala so v Zagrebu premagali Cedevito s 77:61 in dobili serijo s 3:0 v zmagah.

Za beograjsko moštvo, ki se naslova prvaka veseli že tretjič, je bil najboljši igralec Deon Thompson s 14 točkami, za Cedevito jih je Toni Katić prispeval 12.

Crvena zvezda je bila od Cedevite boljša v finalu tudi pred dvema letoma, lani je slavila proti Mega Leksu. Rekorder po številu naslovov je Partizan, ki jih ima šest, Cedevita je štirikrat igrala v finalu in vedno ostala praznih rok. Enkrat je v tem tekmovanju slavila tudi Union Olimpija.

Rdeče-beli so odlično začeli tekmo, povedli so z 8:0, v drugi četrtini pa je Cedevita ujela pravi ritem (25:24). Sledila je serija 13:0 za vodstvo gostov (33:43), Beograjčani pa so potem povišali naskok (48:65) in srečanje je bilo odločeno.

Finale, tretja tekma:

Cedevita - CRVENA ZVEZDA 0:3

61:77 (18:22, 21:24, 9:19, 13:12)

3.000; Katić 12, James 9, Tomas 8, Babić 7, Musa in Shurna po 6, Krušlin 5, Bilan 4, Begić in Žganec po 2; Thompson 14, Simonović 13, Wolters 11, Jenkins in Lazić po 8, Dangubić in

Kuzmić po 6, Mitrović 5, Gudurić 4, Bjelica 2.

Stanje v zmagah je v krepkem tisku. Igrali so na tri zmage.

A. G.