Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Crystal Palacea so v osmem krogu končno zadeli. Wilfried Zaha je postavil končni izid 2:1. Foto: Reuters David De Gea je v 34. minuti mojstrsko ubranil strel Joela Matipa. Foto: Reuters Poškodovani Sadio Mane je tekmo soigralcev spremljal s klopi. Foto: Reuters Cesar Azpilicueta je žogo poslal v lastno mrežo. Foto: Reuters Dodaj v

Crystal Palace končno zadel in šokiral Chelsea

Liverpool in Manchester United na Anfieldu brez "nabojev"

14. oktober 2017 ob 12:40,

zadnji poseg: 14. oktober 2017 ob 18:41

Liverpool - MMC RTV SLO

Nogometaši Liverpoola in Manchester Uniteda so se v derbiju 8. kroga Premier lige razšli brez zadetkov. A pravo presenečenje so pripravili nogometaši Crystal Palacea, ki so z 2:1 ugnali Chelsea.

Najlepšo priložnost na tekmi je imel Liverpool. V 34. minuti je Roberto Firmino z leve strani podal Joelu Matipu, njegov strel je vratar David De Gea z izjemnim refleksom ubranil, Mohamed Salah pa je nato slabo streljal. Pred polčasom je nevarno zapretil Manchester United, vendar je Romelu Lukaku v kazenskem prostoru streljal preveč po sredini.

V drugem polčasu ni bilo toliko priložnosti kot v prvem, nevarnejši pa je bil Liverpool. V 56. minuti so bili blizu gola - odličnega predložka svojega soigralca Emre Can ni uspel kronati z golom. Can je ob koncu tekme tudi uspešno preigraval, uspel je priti do zaključnega strela, a se je z obrambo izkazal David de Gea. Ob samem izteku je Liverpool imel še eno priložnost, Dejan Lovren je z glavo meril, a je žoga šla nad gol.

Redsi bodo v torek v Ligi prvakov gostovali v Ljudskem vrtu.

Na zadnjih sedmih medsebojnih tekmah Liverpool ni zmagal, zadnjič je ugnal rdeče vrage marca 2014 na Old Traffordu s 3:0.

Crystal Palace končno zadel

Zagotovo največje presenečenje v osmem krogu pa so pripravili nogometaši Crystal Palacea, ki so na domači zelenici premagali Chelsea.

Navijači so že v 11. minuti slavili, Cesar Azpilicueta je slabo reagiral, zabil je avtogol. Le nekaj minut pozneje je Chelsea izenačil. Po podaji iz kota je Tiemoue Bakayoko v kazenskem prostoru najvišje skočil, z glavo je zabil v desni spodnji kot, vratar Palacea je bil nemočen. Še pred odhodom na polčas je Crystal Palace v vodstvo povedel Wilfried Zaha, ki je po podaji Mamadouja Sakhoja žogo zlahka poslal v mrežo.

Po vrnitvi na zelenico je Chelsea takoj zapretil, Cesc Fabregas je sprejel žogo v kazenskem prostoru, takoj je streljal, veselje pa mu je preprečila prečka.

Crystal Palace, ki ga vodi nekdanji angleški selektor Roy Hodgson, je na tekmi vknjižil svoja prva dva gola v letošnji sezoni.

ANGLEŠKO PRVENSTVO, 8. KROG



LIVERPOOL - MANCHESTER UNITED 0:0

Liverpool: Mignolet, Gomez, Matip, Lovren, Moreno, Wijnaldum, Henderson, Can, Salah (78./Oxlade-Chamberlain), Firmino (87./Solanke), Coutinho (79./Sturridge).

Manchester United: de Gea, Valencia, Smalling, Jones, Darmian, Ander Herrera, Matic, Young (93./Lindelof), Mhitarjan (63./Lingard), Martial (65./Rashford), Lukaku.

BURNLEY - WEST HAM 1:1 (0:1)

Wood 85.; Antonio 19.

RK: Carroll 27./West Ham

CRYSTAL PALACE - CHELSEA 2:1 (2:1)

Azpilicueta 11./ag, Zaha 45; Bakayoko 18.

MANCHESTER CITY - STOKE CITY 7:2 (3:1)

Gabriel Jesus 17., 55., Sterling 19., Silva 27., 79., Fernandinho 60., Sane 62.; Diouf 44., Walker 47./ag

SWANSEA - HUDDERSFIELD 2:0 (1:0)

Abraham 42., 48.

TOTTENHAM - BOURNEMOUTH 1:0 (0:0)

Eriksen 47.



Danes ob 18.30:

WATFORD - ARSENAL



Nedelja ob 14.30:

BRIGHTON - EVERTON

Ob 17.00:

SOUTHAMPTON - NEWCASTLE

Ponedeljek ob 21.00:

LEICESTER - WEST BROMWICH

Lestvica: MANCHESTER CITY 8 7 1 0 29:4 22 MANCHESTER UTD. 8 6 2 0 21:2 20 TOTTENHAM 8 5 2 1 15:5 17 CHELSEA 8 4 1 3 13:8 13 ARSENAL 7 4 1 2 11:8 13 BURNLEY 8 3 4 1 8:6 13 LIVERPOOL 8 3 4 1 13:12 13 WATFORD 7 3 3 1 11:12 12 NEWCASTLE 7 3 1 3 7:6 10 WEST BROMWICH 7 2 3 2 6:8 9 HUDDERSFIELD 8 2 3 3 5:9 9 SOUTHAMPTON 7 2 2 3 5:7 8 SWANSEA 8 2 2 4 5:8 8 WEST HAM 8 2 2 4 8:14 8 STOKE CITY 8 2 2 4 9:18 8 BRIGHTON 7 2 1 4 5:9 7 EVERTON 7 2 1 4 4:12 7 LEICESTER 7 1 2 4 9:12 5 BOURNEMOUTH 8 1 1 6 4:12 4 CRYSTAL PALACE 8 1 0 7 2:18 3

T. O., D. S.