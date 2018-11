Anthony Randolph je v statistiko vpisal sedem točk, dva skoka in tri podaje. Foto: EPA Od leta 2000, odkar se igra Evroliga, je CSKA na 23 medsebojnih tekmah slavil 16-krat. Foto: EPA Dodaj v

CSKA-ju derbi v Madridu, Real klonil tretjič zapored

Odločilno prednost gostje naredili v tretji četrtini

29. november 2018 ob 21:08,

zadnji poseg: 29. november 2018 ob 23:16

Madrid - MMC RTV SLO

V derbiju 10. kroga Evrolige sta se v Madridu pomerila Real in CSKA. Moskovčani so slavili s 93:88 in prizadejali kraljevemu klubu drugi poraz v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju.

Čeprav se trenutno igrajo reprezentančne kvalifikacije za svetovno prvenstvo, pa se najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje ne prekinja. V dvoboju aktualnega evropskega prvaka in ekipe, ki je lani osvojila redni del Evrolige, je bila boljša rdeča armada. Po dobrih dveh letih je znova slavila v španski prestolnici. Gostje so v Madrid pripotovali brez poškodovanega prvega organizatorja igre Sergia Rodrigueza, nekdanjega člana Reala, pri katerem pa še naprej manjka prvi strelec Sergio Llull. Oba velikana sta prvič v tej sezoni klonila v 9. krogu, ko je Real poražen zapustil Pirej, CSKA pa Podgorico. Zatem je moral kraljevi klub v derbiju španske lige premoč priznati še večnemu tekmecu Barceloni (86:69), zdaj pa je izgubil tretjič v nizu.

Odločilna razlika ob koncu 3. četrtine

Silovitemu začetku CSKA-ja, ko je bila po zaporednih trojkah Nanda De Coloja gostujoča prednost v peti minuti že dvomestna (3:13), je sledil hiter domači odgovor. S trojko s svoje polovice ob sireni je Facundo Campazzo znižal na –4. Real je imenitno nadaljeval in s serijo 15:0 v 16. minuti povedel z 32:24. Dve minuti kasneje je bil izid že izenačen, na odmor pa so gostitelji odšli s prednostjo treh točk.

V tretji četrtini se je pri CSKA-ju razigranemu Willu Clyburnu pridružil še Cory Higgins in na njegovih krilih so si gostje minuto pred koncem tega dela igre priigrali deset točk naskoka, kar se je tudi izkazalo za odločilno razliko. Šest je znašala pred zadnjimi desetimi minutami, bližje Realu ni več uspelo, razlika pa se je skoraj vso zadnjo četrtino gibala okoli deset. Campazzo je nato ob izteku rednega dela zadel trojko, nad njim pa je Daniel Hackett napravil osebno napako in s štirimi točkami v enem napadu je Argentinec znižal končno razliko.

Clyburn je bil z indeksom 27 igralec tekme. Američan je prispeval 18 točk, njegov rojak in soigralec v rdečem dresu Higgins pa jih je vpisal 24. S 23 je bil pri Realu najuspešnejši Campazzo. Anthony Randolph jih je dodal sedem, Klemen Prepelič je igral dobre štiri minute, njegova statistika pa je ostala tako rekoč prazna.

10. krog:

REAL MADRID - CSKA MOSKVA

88:93 (20:24, 21:14, 20:29, 27:26)

Campazzo 23, Fernandez 18 ... Randolph 7 (2/4 iz igre), 2 skoka in 3 podaje v 20 min ... Prepelič o (0/1 iz igre) v 4 min; Higgins 24, Clyburn 18, De Colo 15.

MACCABI TEL AVIV - BAYERN

95:71 (27:17, 20:12, 20:26, 28:16)

Roll 14, Tyus 13; Williams 15.

DARUŠAFAKA - GRAN CANARIA

71:75 (25:22, 19:12, 12:23, 15:18)

McCallum 13; Eriksson 23, Pasečniks 17.



ŽALGIRIS - ARMANI OLIMPIA MILANO

83:78 (18:23, 22:8, 20:27, 23:20)

Davies 27 in 10 skokov, Wolters 11; James 17.

Petek ob 18.00:

HIMKI MOSKVA - PANATHINAIKOS



Ob 18.30:

ANADOLU EFES - BASKONIA



Ob 20.30:

OLYMPIACOS - BUDUĆNOST



Ob 21.00:

BARCELONA - FENERBAHČE

Lestvica: CSKA MOSKVA 10 9 1 19 REAL MADRID 10 8 2 18 FENERBAHČE 9 8 1 17 ANADOLU EFES 9 7 2 16 OLIMPIA MILANO 10 6 4 16 BARCELONA 9 6 3 15 PANATHINAIKOS 9 5 4 14 OLYMPIACOS 9 5 4 14 ----------------------------------- ŽALGIRIS 10 4 6 14 BAYERN 10 4 6 14 GRAN CANARIA 10 3 7 13 BASKONIA 9 3 6 12 HIMKI MOSKVA 9 3 6 12 MACCABI 10 2 8 12 BUDUĆNOST 9 2 7 11 DARUŠAFAKA 10 1 9 11

