CSKA in Fener že rezervirala vstopnici za Final Four

Burusis izgubil ključno žogo, Hines odločil v Moskvi

20. april 2017 ob 22:11

Moskva, Atene - MMC RTV SLO

Košarkarji Fenerbahčeja so dobili tudi drugo tekmo v Atenah. Panathinaikos so premagali z 80:75. Z 2:0 v zmagah vodi tudi CSKA, ki je bil od Baskonie boljši s 84:82.

Od preboja na zaključni turnir, ki bo maja v Carigradu, lanska finalista loči še ena zmaga. Medtem ko bo moral CSKA delo opraviti v Vitorii, pa bo imel Fener v torek na domačem parketu priložnost, da pride med najboljše štiri.

Vrsti Željka Obradovića, ki je kar 13 let vodil Panathinaikos in ga popeljal kar petkrat na vrh Evrope, je na prvi tekmi uspel preobrat. Tokrat je bil dvoboj praktično vso tekmo izenačen. Sicer je Paoo odlično začel dvoboj in po petih minutah je vodil s 16.6, toda hitro so Carigrajčani izničili razliko in že pred koncem četrtine poravnali izid. Pred koncem tretje četrtine so gostje povedli za sedem, toda na začetku zadnje je bilo ponovno izenačeno.

Šest minut in pol pred koncem je bilo 68:65 za Pao, nato pa je Fener naredil serijo 9:0, ko je pet točk dosegel Bogdan Bogdanović, ki je bil s 25 točkami prvi strelec tekme, vendar pa so se gostitelji 54 sekund pred koncem po košu Janisa Burusisa priključili na 76:75. Bobby Dixon je na drugi strani zadel dva prosta meta, prav Burusis pa je bil zatem tragični junak dvoboja. K. C. Rivers mu je 17 sekund pred koncem podal iz avta, grškemu centru pa je žoga ušla. Nato je končni izid s črte prostih metov postavil Kostas Slukas.

Hines mož odločitve v Moskvi

CSKA je v zadnjo četrtino vstopil z 12 točkami prednosti, takšna razlika (75:63) pa je bila še dobre štiri minute in pol pred koncem dvoboja. Vendar pa so nepopustljivi Baski ujeli priključek. Ob lovljenju rdeče armade, ki je vmes zaradi pete osebne napake ostala brez Nanda de Coloja, je izza črte zadel Rodrigue Beaubois, štiri točke pa je prispeval Johannes Voigtmann, ki je, ko je do konca ostalo še 37 sekund, zadel za 80:79. Na drugi strani je Aaron Jackson prodrl po koš in uspešno položil. 14 sekund je imela Baskonia za napad, Beaubois pa je takoj zadel izza črte in izenačil. Za zmago je na drugi strani metal Miloš Teodosić, a je zgrešil.

Odbito žogo je ujel Kyle Hines, nad njim pa je Nicolas Laprovittola, ko je odlični Američan skušal vreči na koš, napravil osebno napako. Hines pa je z dvema prostima metoma Moskovčanom zagotovil zmago. Beaubois je bil z 21 točkami prvi strelec tekme, Teodosić jih je na drugi strani dal 16. Jaka Blažič je za goste prispeval dve točki, ko je uspešno zaključil protinapad, na parketu pa je prebil dobrih devet minut.

Četrtfinale, druge tekme:

CSKA MOSKVA - BASKONIA 2:0

84:82 (21:20, 19:15, 29:23, 15:24)

Teodosić 16, de Colo in Hines po 10, Augustine 9, Fridzon, Higgins in Kurbanov po 8; Beaubois 21, Budinger 12, Voigtmann in Tillie po 10, Larkin 8 ... Blažič 2 (1/1 za dve, 0/1 za tri), 1

skok in 1 podaja v 9 minutah.



PANATHINAIKOS - FENERBAHČE 0:2

75:80 (20:22, 23:23, 16:18, 16:17)

James 22, Singleton 14, Burusis 13, Rivers 8; Bogdanović 25, Udoh 22, Dixon 14, Kalinić 7.

Petek ob 20.00:

OLYMPIACOS - EFES PILSEN 1:0



Ob 21.00:

REAL MADRID - DARÜŠAFAKA 1:0

V odebeljenem tisku je izid v zmagah, igrajo na tri zmage.

Tilen Jamnik