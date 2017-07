CSKA našel povsem dostojno zamenjavo za Teodosića

Chacho prvi Španec v zgodovini CSKA-ja

17. julij 2017 ob 15:02

Moskva - MMC RTV SLO

Za organizacijo igre moskovskega CSKA-ja bo odslej skrbel izvrstni Sergio Rodriguez, ki je z rdečo armado podpisal dvoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno sezono.

"Vesel sem in navdušen nad novim poglavjem v karieri. Igrati za tako velik klub, kot je CSKA, predstavlja velik izziv. Res se ga veselim. V Moskvi bom dal vse od sebe, da bomo čim uspešnejši v boju za vse lovorike, za katere se bomo potegovali. Živeti v Moskvi bo tudi lepa izkušnja za mojo družino in veselim se, da se bom spoznal s to kulturo," je povedal Chacho, prvi španski košarkar, ki bo oblekel dres največjega ruskega kluba.

31-letni organizator igre s Kanarskih otokov je profesionalno pot začel pri madridskem Estudiantesu. Leta 2006 se je podal v Ligo NBA, kjer je igral za Portland, Sacramento in New York, leta 2010 pa se je vrnil v domovino, znova si je kruh služil v prestolnici, a tokrat oblekel dres Reala, ki ga je nosil šest let. Leta 2014 je bil najkoristnejši posameznik Evrolige, s kraljevim klubom pa je leto zatem postal evropski prvak. Pred lansko sezono se je znova podal v NBA, kjer je zaigral za Philadelphio. V povprečju je dosegal 7,8 točke in 5,1 podaje.

Po odhodu Miloša Teodosića k Clippersom so sedemkratni evropski prvaki našli pravo zamenjavo za odličnega Srba in pripeljal enega najboljših evropskih organizatorjev igre zadnjih let. Do zdaj je v Evroligi v povprečju dosegal 9,7 točke in 4,6 podaje. S špansko izbrano vrsto je pred dvema letoma postal evropski prvak, leta 2006 pa je bil tudi član izbrane vrste, ki je osvojila svetovno prvenstvo. Lani v Riu se je okitil z bronom, v Londonu štiri leta prej pa z olimpijskim srebrom.

T. J.