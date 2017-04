Cska v zadnjih dveh minutah strl Baskonio

Fenerbahče presenetil v Atenah

18. april 2017 ob 22:39

Moskva - MMC RTV SLO

Košarkarji moskovskega Cskaja so v prvi tekmi četrtfinala Evrolige ugnali Baskonio, ki je še dve minuti pred koncem vodila z 90:88.

Nato pa je odgovornost pri domačih prevzel Srb Miloš Teodosić, ki je zadel trojko za 91:90. Nando De Colo je po zapravljenem napadu gostov povišal na 94:90. Baskom nato do konca ni več uspelo zadeti, na drugi strani pa so domači s prostimi meti tekmo mirno pripeljali do konca.

Teodosić je bil z 22 točkami prvi strelec Moskovčanov, branilcev naslova. Pri Baskonii je bil s 17 najučinkovitejši Shane Larkin, ki je vse točke dosegel v zadnjih 11 minutah. Jaka Blažič se pri baskovskem klubu v štirih minutah ni vpisal med strelce.

Preobrat Fenerbahčeja v drugem polčasu

V drugi tekmi večera je Fenerbahče nekoliko presenetljivo premagal Panathinaikos v gosteh z 71:58. Domači so ob polčasu vodili s 42:28 in kazalo je na njihovo zanesljivo zmago. A nato se jim je ustavilo. Fenerbahče je s trojko Nikole Kalinića v 31. minuti povedel s 53:50, nato pa prednosti ni več izpustil iz rok. Ob Kaliniću (16) je bil najučinkovitejši strelec Fenerja Bogdan Bogdanović s 23 točkami.

KOŠARKA



EVROLIGA (M)



ČETRTFINALE, prve tekme



CSKA MOSKVA - BASKONIA

98:90 (26:19, 18:21, 28:22, 26:28)

Teodosić 22, De Colo 17, Higgins 12; Larkin 17, Beaubois 13 ... Blažič brez točke (0/0) v 4 minutah.



PANATHINAIKOS - FENERBAHČE

58:71 (15:16, 27:12, 8:20, 8:23)

Rivers 16, James 14; Bogdanović 23, Kalinić 16, Dixon 13.



Sreda ob 20.00:

OLYMPIACOS - ANADOLU EFES



Ob 21.00:

REAL MADRID - DARÜŠAFAKA



Igrajo na tri zmage.

A. V.