"Čuden termin" ni zmedel Curryja: Rekord sezone proti Clippersom

Blake Griffin utrpel pretres možganov

7. januar 2018 ob 08:11,

zadnji poseg: 7. januar 2018 ob 08:33

New York - MMC RTV SLO

Steph Curry po vrnitvi po poškodbi gležnja igra v šampionski formi. LA Clippersom je v popoldanski sobotni tekmi lige NBA nasul 45 točk za prepričljivo zmago Golden Stata s 105:121.

Curry je dosegel rekord sezone, potem ko je že v prvi četrtini dosegel 17 točk, zadnjo pa ob veliki prednosti prvakov presedel na klopi. Zvezdniški branilec po premoru 11 tekem zaradi poškodbe igra navdahnjeno, v štirih tekmah dosega 36 točk ob 58-odstotnem metu iz igre. Prav tako so Warriorsi, ki so si glavno prednost priigrali z nizom 9:23 v drugi in tretji četrtini, zabeležili četrto zmago zapored.

"Želel sem samo tekmo začeti na pravi način. Seveda je čudno tekmo začeti v opoldanskem terminu (12.30 po lokalnem času, op. a.), vendar moraš najti pravo energijo in trenutek, že takoj na začetku. Ker se vračam po poškodbi, imam seveda sveže noge. Dobro sem delal pretekli teden in pol, preden sem se vrnil na parket," je dejal Curry, ki je izkoristil številne poškodbe v domači branilski vrsti in proti novincu Juwanu Evansu ter rezervnemu branilcu Tyronu Wallacu metal 11/21 iz igre, od tega 8/16 za tri točke.

Vendar težavam s poškodbami pri Clippersih ni videti konca, saj je tekmo še v prvem polčasu zaradi pretresa možganov po trku z gostujočim centrom JaValejem McGeejem zapustil prvi domači zvezdnik Blake Griffin. Pri Golden Statu ni igral Kevin Durant.

Detroit ugnal Houston

Po hudem porazu večer prej (78:114 proti Philadelphii) se je ponovno izkazal Detroit, ki je s 108:101 premagal Houston. Rakete so igrale brez Jamesa Hardena, za Detroit je 27 točk dosegel Tobias Harris. LeBron James je bil ponovno neustavljiv pri Orlandu, saj je za zmago Clevelanda s 127:131 dosegel 33 točk, 10 skokov in 9 podaj. Prvič je tekmo v dresu Clevelanda začel Isaiah Thomas in v 21 minutah dosegel 19 točk.

Liga NBA, tekme 6. januarja:

LA CLIPPERS - GOLDEN STATE 105:121

L. Williams 23; Curry 45, Young in McGee po 11.



BROOKLYN - BOSTON 85:87

Dinwiddie 20; Irving 21, Tatum 14.



DETROIT - HOUSTON 108:101

Harris 27, Smith 17; Paul 16+13 podaj.



INDIANA - CHICAGO 125:86

Oladipo 23, Sabonis 22; Portis 15.



ORLANDO - CLEVELAND 127:131

Gordon 30; James 33+10 skokov, Love 27.



WASHINGTON - MILWAUKEE 103:110

Beal 20; Antetokounmpo 34+12 skokov, Bledsoe 21.

MINNESOTA - NEW ORLEANS 116:98

Towns (16 sk.) in Butler po 21; Cousins 23+15 skokov.



SACRAMENTO - DENVER 106:98

Fox 18, Cauley-Stein 17; Lyles 19.



Tekme 7. januarja:

MIAMI - UTAH

DALLAS - NEW YORK

PHOENIX - OKLAHOMA CITY

PORTLAND - SAN ANTONIO

LA LAKERS - ATLANTA

