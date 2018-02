Čudež na ledu: Nemci izločili Kanadčane

Rusi dva gola zabili v manj kot eni minuti

23. februar 2018 ob 01:38,

zadnji poseg: 23. februar 2018 ob 15:37

Pjongčang - MMC RTV SLO

Vsi so pričakovali klasični hokejski finale med Rusijo in Kanado, a je bil to račun brez Nemčije. Po Švedski so Nemci izločili še Kanado (4:3) in bodo v nedeljo igrali v velikem finalu olimpijskih iger.

Po velikem presenečenju je zadišalo že v prvi tretjini, ko je vratarja Kevina Poulina v 15. minuti načel Brooks Macek. Nemci so izkoristili prednost dveh igralcev več na ledu. V nadaljevanju je bilo pričakovati silovite napade javorjevih listov, ki pa so že na začetku doživeli hladen tuš. In to dvakratnega. V 24. minuti je na 2:0 povišal Matthias Plachta, tri minute pozneje pa je tretji gol Nemcev zabil Frank Mauer.

Gilbert Brule je minuto in pol pozneje znižal zaostanek Kanadčanov, vendar je v 33. minuti za velikansko nemško prednost poskrbel Patrick Hager.

Nemci preživeli kanadski nalet

V zadnji tretjini se je igralo le ne en gol. Najprej je v 43. minuti Dannyja aus den Birkena matiral Mat Robinson, priključek pa so Kanadčani ujeli v 50. minuti, ko je zadel še Derek Roy. V 44. minuti so Nemci zapravili kazenski strel. Siloviti naleti Kanadčanov do konca niso obrodili sadu. Zadnji dve minuti so iz igre potegnili vratarja, a so se Nemci ubranili. V zadnji tretjini je bilo razmerje v strelih na gol 15:1, skupno pa 31:15.

Nemčija je v zgodovini osvojila dve olimpijski bronasti medalji. Leta 1932 ji je to uspelo v Lace Placidu, leta 1976 pa v Innsbrucku. Kapetan tiste izbrane vrste Alois Schloder je poudaril, da je skrajni čas za nove hokejske junake, saj se starih kmalu nihče več ne bo spomnil.

Rusi tlakovali pot do zmage v drugi tretjini

Že pred tem so športniki Rusije odpravili Češko s 3:0. Mreži sta v uvodni tretjini obmirovali, več od igre so sicer imeli športniki Rusije. Ti so odločilni potezi za zmago naredili sredi druge tretjine. Povedli so v 28. minuti, ko je z leve strani zadel Nikita Gusev. Čehi so se pritožili, ker naj bi Kiril Kaprizov oviral vratarja, a sodniki po ogledu posnetka odločitve niso spremenili.

Gavrikova kronal hitri protinapad

Komaj se je igra nadaljevala, že je bilo na semaforju 2:0. Čehi so v napadu izgubili plošček, do katerega se je dokopal Ivan Telegin, zdrvel v hitri protinapad, na drugi strani zaposlil Vladislava Gavrikova, ki je podvojil rusko vodstvo.

Kovaljčuk postavil piko na i

V zadnji tretjini so Čehi sicer pritisnili, a ruska mreža se ni zatresla. V zadnji minuti je Ilja Kovaljčuk zatresel prazno mrežo. Rusija je po uvodnem senzacionalnem porazu proti Slovaški ujela pravi ritem in gladko odpravila vse tekmece. Češka je imela precej več dela. V četrtfinalu je premagala ZDA s 3:2 po kazenskih strelih.

Polfinale:

ČEŠKA - RUSIJA

0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Gusev 28., Gavrikov 29., Kovaljčuk 60.

KANADA - NEMČIJA

3:4 (0:1, 1:3, 2:0)

Brule 29., Robinson 43., Roy 50.; Macek 15., Plachta 24., Mauer 27., Hager 33.

Tekma za tretje mesto bo v soboto ob 13.10, finale pa v nedeljo ob 5.10.

VIDEO V hokejskem finalu Rusija in Nemčija

