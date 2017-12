Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Stephen Curry si je zelo želel igrati na božični tekmi, a še ni dovolj okreval po poškodbi gležnja. Foto: Reuters Dodaj v

Curry bo izpustil božično poslastico proti Clevelandu

Pet zanimivh tekem v Ligi NBA v ponedeljek

24. december 2017 ob 22:51

Oakland - MMC RTV SLO

V Ligi NBA bo v ponedeljek na sporedu pet božičnih tekem. V ospredju je obračun Golden Stata in Clevelanda v Oracle Areni. Stephen Curry še nekaj časa ne bo v kadru prvakov.

Warriorsi in Cavaliersi so stari znanci, saj so igrali v zadnjih treh finalnih serijah Lige NBA. Predlani je zmagal Golden State s 4:2, lani je Cleveland po zaostanku z 1:3 prišel do prvega naslova v zgodovini kluba, junija pa je Kevin Durant z izjemnimi predstavami zagotovil nov naslov (4:1 v zmagah).

Izjemni organizator igre Curry je zaradi zvina gležnja izpustil že osem tekem, prvaki pa so izgubili le v soboto zvečer doma proti Denverju z 81:96. Nuggetsi so s tem končali serijo enajstih zaporednih zmag Golden Stata.

"Na treningu še ni igral s kontaktom. Niti v igri treh proti trem se še ni preizkusil. Vsi govorijo o ponovitvi lanskega finala s Clevelandom in o prestižu božične tekme, a zdravje je na prvem mestu, zato prav gotovo ne bo igral," je poudaril trener Steve Kerr.

Cleveland je po slabem uvodu v sezono ujel odlično formo. Izgubil je le dve izmed zadnjih 21 tekem. Cavaliersi so se prebili na tretje mesto na Vzhodu. Imajo tri zmage manj od vodilnega Bostona.

Najuspešnejši ekipi zadnjih let sta se srečali že 24-krat od vrnitve LeBrona Jamesa v Cleveland. Golden State ima 15 zmag.

Ponedeljek ob 18.00:

NEW YORK - PHILADELPHIA



Ob 21.00:

GOLDEN STATE - CLEVELAND



Ob 23.30:

BOSTON - WASHINGTON



Torek ob 2.00:

OKLAHOMA CITY - HOUSTON



Ob 4.30:

LA LAKERS - MINNESOTA

A. G.