Curry obnovil poškodbo gležnja

43 točk Westbrooka v Phoenixu

3. marec 2018 ob 09:06

Washington - MMC RTV SLO

Košarkarji Toronta so v noči na soboto v Ligi NBA četrtič zapored zmagali v gosteh in se utrdili na prvem mestu vzhodne konference. V Washingtonu so slavili s 95:102.

DeMar DeRozan je bil s 23 točkami najučinkovitejši pri Raptorsih, CJ Miles pa je 17 od svojih 20 točk prispeval v drugem polčasu. Zadel je šest trojk v devetih poskusih. Toronto je na začetku tekme zaostal za 14 točk, a že ob polčasu vodil za štiri točke. Zmagal je na 10 od zadnjih 11 tekem.

Golden State je v Atlanti slavil s 109:114 in na 14. gostovanju na Vzhodu v tej sezoni zmagal trinajstič. Končnico tekme so Warriorsi odigrali brez Stephena Curryja, ki je obnovil poškodbo desnega gležnja. Poškodoval se je ob koncu prve četrtine, po pregledu v slačilnici pa se je vrnil na parket in v drugi in tretji četrtini spet igral, preden je slabih šest minut in pol pred koncem tretje četrtine dokončno obsedel na klopi. V 24 minutah je dosegel 28 točk. Prav toliko jih je zbral tudi Kevin Durant.

Najboljši dosežek večera je uspel Russellu Westbrooku, ki je ob zmagi Oklahome Cityja v Phoenixu s 116:124 v statistiko vpisal 43 točk, 14 skokov in 8 podaj. 8 točk je dosegel v zadnji minuti in pol, tako da so gostje uspešno končali tekmo, v kateri so zaostajali že za 13 točk.

Tekme 2. marca:

ORLANDO - DETROIT 115:106 - po podaljšku

Gordon 27 in 13 skokov; Bullock 21.

PHILADELPHIA - CHARLOTTE 110:99

Walker 31; Embiid 23 in 15 skokov.



ATLANTA - GOLDEN STATE 109:114

Bazemore 29; Durant in Curry po 28.



WASHINGTON - TORONTO 95:102

Porter 24; DeRozan 23.



CHICAGO - DALLAS 108:100

Portis 22; Barnes 26.

MEMPHIS - DENVER 102:108

Gasol 22; Harris 26.

MILWAUKEE - INDIANA 96:103

Middleton 30; Oladipo 21.



PHOENIX - OKLAHOMA CITY 116:124

Booker 39; Westbrook 43, 14 skokov in 8 podaj.



UTAH - MINNESOTA 116:108

Gobert 26 in 16 skokov; Wiggins 27.



LA CLIPPERS - NEW YORK 128:105

Williams 21; Kanter 18 in 14 skokov.

Tekme 3. marca:

ORLANDO - MEMPHIS

MIAMI - DETROIT



CLEVELAND - DENVER



HOUSTON - BOSTON



SAN ANTONIO - LA LAKERS



SACRAMENTO - UTAH



PORTLAND - OKLAHOMA CITY



VZHODNA KONFERENCA TORONTO RAPTORS 61 44 17 72,1 BOSTON CELTICS 63 44 19 69,8 CLEVELAND CAVALIERS 61 36 25 59,0 WASHINGTON WIZARDS 63 36 27 57,1 INDIANA PACERS 62 35 27 56,5 PHILADELPHIA 76ERS 61 34 27 55,7 MILWAUKEE BUCKS 62 33 29 53,2 MIAMI HEAT 62 32 30 51,6 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 62 29 33 46,8 CHARLOTTE HORNETS 63 28 35 44,4 NEW YORK KNICKS 63 24 39 38,1 CHICAGO BULLS 62 21 41 33,9 BROOKLYN NETS 63 20 43 31,7 ORLANDO MAGIC 62 19 43 30,6 ATLANTA HAWKS 63 19 44 30,2

ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 61 48 13 78,7 GOLDEN STATE WARRIORS 63 49 14 77,8 PORTLAND TRAIL BLAZERS 62 36 26 58,1 SAN ANTONIO SPURS 62 36 26 58,1 OKLAHOMA CITY THUNDER 64 37 27 57,8 MINNESOTA TIMBERWOLVES 66 38 28 57,6 NEW ORLEANS PELICANS 61 35 26 57,4 DENVER NUGGETS 62 34 28 54,8 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 61 33 28 54,1 UTAH JAZZ 62 32 30 51,6 LOS ANGELES LAKERS 61 27 34 44,3 SACRAMENTO KINGS 62 19 43 30,6 DALLAS MAVERICKS 63 19 44 30,2 PHOENIX SUNS 64 19 45 29,7 MEMPHIS GRIZZLIES 61 18 43 29,5

M. R.