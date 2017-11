Curry zgrešil prvih 10 metov, a vseeno dosegel 27 točk

Nov poraz Oklahome

26. november 2017 ob 07:07

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Golden Stata so v 24 urah brez Kevina Duranta spet zanesljivo zmagali, tokrat so na kolena spravili New Orleans 110:95.

V petek so Chicagu nasuli kar 143 točk (rekord sezone). Tokrat so proti Pelikanom začeli ležerno, saj so uvodno četrtino izgubili s 14 točkami razlike, a se hitro pobrali. Steph Curry je zgrešil prvih deset metov iz igre, nadaljeval pa 9/15 in zbral 27 točk. Tri manj je prispeval Klay Thompson.

Pozabiti je moral na prejšnjo tekmo

"Res sem zgrešil deset metov, a nikoli ne izgubim samozavest. Morda sem bil preveč pod vplivom tekme prejšnjega dne, ko je vse padalo skozi obroč. Preveč sem kompliciral, moral sem zbrisati te občutek in se spet spomniti avtomatizma. Potem je vse steklo," je pripovedoval dvakratni dobitnik nagrade MVP.

Nowitzki ustavil veliko trojko

Dallas je ugnal Oklahomo s 97:81, Dirk Nowitzki je z 19 točkami postavil rekord sezone. Na drugi strani je Russellu Westbrooku zmanjkala podaja do trojnega dvojčka. Thunderji, ki so se pred sezono precej okrepili (prišla sta Carmelo Anthony in Paul George), so trenutno eno največjih razočaranj, saj imajo skromno razmerje zmag in porazov 8-11.

Boston tretjo četrtino dobil za 21 točk

Zmage še naprej zbira Boston, ki je tokrat v gosteh premagal Indiano s 108:98. Ključna je bila tretja četrtina, ki so jo dobili Kelti s 37:16. "V prvem polčasu smo imeli nekaj težav. A bili smo vztrajni, v tretji četrtini smo se precej popravili in tu je zmaga," je bil zadovoljen Kyrie Irving, ki je zbral 25 točk.

Liga NBA, tekme 25. novembra:

WASHINGTON - PORTLAND 105:108

Beal 26, Porter Jr. 24; Lillard 29, McCollum 26, Nurkić 17.

PHIADELPHIA - ORLANDO 130:111

Redick 29, Šarić 21, Embiid 18 in 14 skokov; Payton 22, Gordon 16.

CHARLOTTE - SAN ANTONIO 86:106

Walker 18; Aldridge in Gasol po 17.

ATLANTA - TORONTO 78:112

Schroder 14; Powell 17, Valančiunas 16.

INDIANA - BOSTON 98:108

Turner 19, Sabonis 17; Irving 25, Horford 21, Rozier 17.

HOUSTON - NEW YORK 117:102

Harden 37 in 10 podaj, Anderson 17, Ariza 16; Beasley 30, O'Quinn 20 in 15 skokov, Lee 17.

GOLDEN STATE - NEW ORLEANS 110:95

Curry 27 (met za 3: 3/13), Thompson 24; Davis 30 in 15 skokov, Holiday 24.

DALLAS - OKLAHOMA CITY 97:81

Nowitzki 19, Smith Jr. 15; Westbrook 28, 12 skokov in 9 podaj, Anthony 16.

UTAH - MILWAUKEE 121:108

Mitchell 24, Hood 21; Antetokounmpo 27 in 13 skokov, Vaughn 19.

SACRAMENTO - LA CLIPPERS 95:97

Hield 27; Griffin 33, Williams 18.



Tekme 26. novembra:

CHICAGO - MIAMI

MINNESOTA - PHOENIX

MEMPHIS - BROOKLYN

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 21 18 3 85,7 DETROIT PISTONS 18 12 6 66,7 CLEVELAND CAVALIERS 19 12 7 63,2 TORONTO RAPTORS 19 12 7 63,2 PHILADELPHIA 76ERS 18 11 7 61,1 INDIANA PACERS 20 11 9 55,0 WASHINGTON WIZARDS 19 10 9 52,6 NEW YORK KNICKS 19 10 9 52,6 -------------------------------------- MIAMI HEAT 18 9 9 50,0 MILWAUKEE BUCKS 18 9 9 50,0 CHARLOTTE HORNETS 19 8 11 42,1 ORLANDO MAGIC 20 8 12 40,0 BROOKLYN NETS 18 6 12 33,3 ATLANTA HAWKS 20 4 16 20,0 CHICAGO BULLS 17 3 14 17,6 ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 19 15 4 78,9 GOLDEN STATE WARRIORS 20 15 5 75,0 SAN ANTONIO SPURS 19 12 7 63,2 PORTLAND TRAILBLAZERS 20 12 8 60,0 MINNESOTA TIMBERWOLVES 19 11 8 57,9 DENVER NUGGETS 19 11 8 57,9 NEW ORLEANS PELICANS 20 11 9 55,0 UTAH JAZZ 20 9 11 45,0 -------------------------------------- LOS ANGELES LAKERS 19 8 11 42,1 OKLAHOMA CITY THUNDER 19 8 11 42,1 MEMPHIS GRIZZLIES 18 7 11 38,9 LOS ANGELES CLIPPERS 18 7 11 38,9 PHOENIX SUNS 20 7 13 35,0 SACRAMENTO KINGS 19 5 14 26,3 DALLAS MAVERICKS 20 5 15 25,0

S. J.