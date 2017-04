Curryjevih 31 točk za zmago Krke nad Hopsi

Union Olimpija nujno potrebuje zmago

19. april 2017 ob 17:38,

zadnji poseg: 19. april 2017 ob 20:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

V 7. krogu košarkarskega državnega prvenstva so igralci Krke na Polzeli premagali gostitelje Hopse (67:81). Pri Novomeščanih je kar 31 točk dosegel Ronald Lee Curry.

Američan je dosegel kar sedem trojk iz devetih poskusov in Krka je prav na njegovih krilih ob koncu tretje četrtine z delnim izidom 15:0 prišla do prednosti 14 točk (48:62).

A situacija za Hopse, ki so vodili večino časa v 1. polčasu, največ z osmimi točkami naskoka, še ni bila izgubljena. V zadnji četrtini so naredili delni izid 7:0, približali so se le na štiri točke zaostanka (60:64).

Nalet Hopsov je ustavil Matic Rebec, dve točki je dodal še Curry in Krka je spet vodila za osem (60:68). Krka je po petih zaporednih točkah Marka Lukovića, zadel je za dve in za tri, spet prišla do dvomestne prednosti (62:73), ki jo je zadržala do konca. V zadnjih dveh minutah in pol se je razigral še Krkin Žiga Dimec, ki je dosegel šest točk, končni izid pa je postavil prvi mož srečanja - Curry (67:81).

Novomeščani so dobili še četrti medsebojni obračun s Hopsi v letošnji sezoni.

Krka zaseda prvo mesto v Ligi za prvaka.

Okorn: Tekmo moramo dobiti

Union Olimpija se v tem krogu meri z Rogaško, ki zaseda sam vrh lestvice. Ljubljančani potrebujejo zmago. "Če želimo ostati v boju za polfinale Lige Nova KBM, moramo tekmo preprosto dobiti. Naredili bomo vse v svoji moči, da srečanje dobimo. Drugo ne šteje nič," je povedal trener Olimpije Gašper Okorn.

Liga Nova KBM, 7. krog:

Liga za prvaka

HOPSI POLZELA - KRKA

67:81 (26:20, 15:18, 12:26,14:17)

Čebašek 19, Ćup in Hodžić po 12; Curry 31 (4/10 za dve, 7/9 za tri), Luković 15, Čebular 11.

Ob 20.00:

UNION OLIMPIJA - ROGAŠKA

-:- (16:17, -:-, -:-, -:-)

ZLATOROG LAŠKO - HELIOS SUNS

Lestvica:

KRKA 7 6 1 13 ROGAŠKA 6 5 1 11 HOPSI POLZELA 7 3 4 10 ZLATOROG 6 3 3 9 UNION OLIMPIJA 6 2 4 8 HELIOS SUNS 6 0 6 6

Liga za obstanek

TERME OLIMIA PODČ. - SIXT PRIMORSKA

75:90 (17:22, 23:19, 21:22, 14:27)

Štruc 18; Ožegovič 18, Čapin 15.



Danes ob 19.00:

TAJFUN - PORTOROŽ



Ob 20.00:

ŠENČUR GGD - LTH CASTINGS

Lestvica: SIXT PRIMORSKA 18 15 3 33 ŠENČUR GGD 16 11 5 27 TAJFUN 16 11 5 27 TERME OLIMIA PODČETRTEK 17 8 9 25 LTH CASTINGS 17 5 16 22 PORTOROŽ 18 1 17 19





D. S.