Čustveno slovo Bokija in Sanija v ritmu "Košarkarske simfonije"

Košarkarja Sani Bečirović in Boštjan Nachbar sta v Stožicah v "Košarkarski simfoniji" sklenila bogati karieri.

"Rad bi se zahvalil svoji družini, ki mi je vsa ta leta stala ob strani in mi je bila kot pristanišče, v katero sem se vedno vračal v težkih trenutkih svoje kariere. Vedno smo ven splavali na pravo pot. Hvala," je ob slovesu od aktivne košarkarske kariere dejal Bečirović.

"Bom zelo kratek. Hvala vsem, ki ste tu in ste si vzeli čas. Hvala. Družina, hvala. Hvala, Slovenija," pa je s solzami v očeh kariero sklenil Nachbar.

Ekipa Sanija Bečirovića

V ekipi Sanija Bečirovića so igrali Fragiskos Alvertis, Pero Antić, Marco Belinelli, Vladimer Boisa, Primož Brezec, Primož Brolih, Luigi Datome, Dimitris Diamantidis, Jurica Golemac, Jasmin Hukić, Vlatko Ilievski, Šarunas Jasikevičius, Slavko Kotnik, Saša Pavlović, Miroslav Raduljica in Matjaž Smodiš. Navzoča sta bila tudi Dalibor Bagarić in Rodrigo de la Fuente, ki pa nista igrala. Trenerji so bili Memi Bečirović, Saša Đorđević, Dimitris Itoudis, Tone Krump in Željko Obradović.

Ekipa Boštjana Nachbarja

Ekipo Boštjana Nachbarja so sestavljali Boris Gorenc, Goran Jagodnik, Nenad Krstić, Jaka Lakovič, Erazem Lorbek, Marko Milić, Rašo Nesterović, Smiljan Pavić, Igor Rakočević, Uroš Slokar, Zoran Planinić, Beno Udrih, Samo Udrih, Nikola Vujčić in Jiri Welsch. Trenerji so bili Zoran Martić, Grega Nachbar, Aleš Pipan, Zmago Sagadin in Jure Zdovc.

Zmajčice v izvirni zasedbi

Odprtje vrhunca večernega dogajanja je bila plesna točka legendarne plesno-navijaške skupine Zmajčice, ki je v Stožice prišla v izvirni zasedbi in se je na Košarkarski simfoniji poslovila skupaj s košarkarjema. Organizatorji so dogodek zabelili z odličnim spremljevalnim programom, veliko nagradnimi igrami in interaktivnostjo navijačev s košarkarji po vzoru tujine.

Košarkarska simfonija z izenačenim koncem

Žoga na začetku tekme ni hotela skozi obroč, po več metih obeh ekip je prvi koš vendarle dosegel Nachbar, vodstvo njegove ekipe je povišal Beno Udrih, prvi je za #TeamSani zadel – Bečirović. Sanijeva ekipa je v drugi četrtini izgubila vodstvo, po delnem izidu 12:2 je #TeamBoki tudi na račun odlične igre Nenada Krstića na odmor ob polčasu odšel s prednostjo +6 (48:54). V nadaljevanju je prednost Nachbarjevega kolektiva le še rasla, ob koncu tretje četrtine je bilo že +17 (69:86), nato pa so Sanijevi igralci stopili na plin in zaostanek stopili, prav Bečirović je s prostim metom izenačil na 100:100, tekma se je končala z objemom glavnih zvezd večera.

Največ točk za Sanijevo moštvo so dosegli Bečirović (32), Marco Belinelli (16), Primož Brezec (14), Vlatko Ilievski (12) in Saša Pavlović (10), na drugi strani pa so bili najučinkovitejši Nachbar (20), Igor Rakočević (14), Boris Gorenc (9) in Goran Jagodnik (9).

Košarkarska simfonija, Stožice

#TeamSani – #TeamBoki

100:100 (27:21, 21:33, 21:32, 31:14)

Bečirović 32, Belinelli 16, Brezec 14, Ilievski 12, Pavlović 10; Nachbar 20, Rakočević 14, Gorenc in Jagodnik po 9.

