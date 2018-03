D. Prevc: Bertoncelj je med slovenskim kadrom najprimernejši

Skakalci o novem glavnem trenerju Gorazdu Bertonclju

28. marec 2018 ob 16:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Skakalci imajo novega glavnega trenerja. Predvsem mlajši dobro poznajo Gorazda Bertonclja, za katerega pravijo, da je zelo profesionalen in da so pod njegovim vodstvom vsi močno napredovali.

Medtem ko bo treba na prve izjave naslednika Gorana Janusa še počakati, saj je ta teden ravno na dopustu, pa so o njem spregovorili najboljši slovenski skakalci. Vsi se strinjajo, da je Smučarska zveza naredila pravo potezo s to izbiro. Bertoncelj je že sedem let – toliko je Janus vodil člansko ekipo – na čelu mlade reprezentance, s katero je prišel do zavidljivih dosežkov, in je dokazan strokovnjak pri delu z mladimi. Med drugim je osvojil dve zlati medalji na moštvenih preizkušnjah mladinskih svetovnih prvenstev, pod njegovim vodstvom sta mladinska svetovna prvaka postala Nejc Dežman in Jaka Hvala, ki je tako kot Domen Prevc postal še mladinski svetovni podprvak.

"Ga poznam in ga ne poznam. Deset let je bil moj klubski trener, potem pa sem ga samo spremljal prek uspehov mojih dveh bratov, ko je oba imel v mladinski reprezentanci. Vem, da je zahteven trener, to pa je to, kar tako na prvo žogo vem o njem," je dejal Peter Prevc, ki je z Bertoncljem sicer nekoliko sodeloval tudi zdaj po olimpijskih igrah. Najboljši slovenski skakalec zadnjih let, čigar rezultatska krivulja pa je v zadnjih dveh zimah precej padla, je z izbiro zadovoljen. Hkrati je dodal, da je pri sebi tudi že postavil načrt in želje za naprej. Mora pa se najprej še srečati z novim trenerjem, da bo podrobneje videl, kaj in kako.

Peter, ki je bil s 15. mestom v skupnem seštevku letos najboljši Slovenec, je v pogovoru za Delo po koncu sezone dejal, da v zadnjem času ni bil zadovoljen z delom Janusa, pod čigar vodstvom je prišel do tolikih uspehov, na čelu z velikim kristalnim globusom. V nedeljo, po zadnji planiški tekmi, se je – tudi z nekaj neposrečenimi izjavami predsednika zbora in odbora za skoke in nordijsko kombinacijo Ljuba Jasniča – začela razpletati zgodba glede Janusove prihodnosti. Čeprav je bilo najprej rečeno, da bo nov trener znan v drugi polovici tedna, pa je Jasnič za TV Slovenija že v torek razkril Bertoncljevo imenovanje. "V bistvu je bil način, kako se je vse obrnilo, malce tak, ki ni ravno primeren za šport na vrhunski ravni," je ob tem pristavil Peter.

Domen poudaril strokoven pristop Gorazda Bertonclja

Bertoncelj je sodeloval torej z vsemi brati Prevc, še posebej uspešno z najmlajšim Domnom. Čeprav se je zdelo, da pred sezono njun odnos ni bil takšen kot lani, ko se je mladenič izstrelil v svetovni vrh, štirikrat zmagal v svetovnem pokalu in bil s šestim mestom tudi najuspešnejši Slovenec v predolimpijski zimi, pa je 18-letni Domen o njem govoril z izbranimi besedami in s pohvalami na njegov račun ni skoparil: "Že kot mlajši sem z njim delal v klubu eno leto, potem pa od prvega letnika dalje, torej že tri leta. Sem zadovoljen s to odločitvijo, saj se mi zdi tudi najprimernejši trener med slovenskim kadrom. Ima zelo strokoven pristop in do zdaj sem bil res zelo zadovoljen z njim. Kakršen koli problem razreši z razgovori in takoj je pripravljen na pogovor, če te kaj moti. Tudi na druga področja, kot so dresi in smuči, se osredotoča. Meni se res zdi pravilna odločitev."

"Po eni strani je strog, a zelo rad prisluhni in posluša. Te povpraša po občutkih in kaj ti meniš o vsem. Daje navodila, zna biti zelo kritičen in ima strokoven pristop. Veliko je komunikacije, ne take grobe, ampak poglobljene, na pravi način. Pristop je res profesionalen. Vedno želi izboljšati stvari, čeprav se, recimo, tebi že zdi skok zelo dober, pa te on še vedno popravlja, saj vidi možen napredek. Tekmovalca ne razvija le kot skakalca, ampak tudi kot persono, kot se izboljšuje na vseh močnih področij in iz tega vidika se mi zdi zelo primeren," je dodal najmlajši Prevc.

Semenič: Na koncu ni bilo prave energije

Letos so njegovi varovanci pridno zbirali točke in bili nekateri uspešnejši od pred sezono postavljene Janusove A-ekipe, ki so jo ob Petru sestavljali še Robert Kranjec, Jurij Tepeš, Anže Lanišek in Anže Semenič, ki ima edini med njimi za sabo uspešno zimo. "Ko sem bil še mladinec, je bil Gorazd že v reprezentanci, tako da ga poznam in se veselim ponovnega dela z njim. Vem, da zahteva disciplino, kar mislim, da jo vsi imamo. Tako je bilo tudi pri Janusu, saj vsi vemo, zakaj smo tam. Prišel bo neki svež veter in upam, da bo pod njim še več uspehov, kot jih je bilo pod Janusom. Veselim se začetka dela in v novo sezono grem z veliko zagona. Mislim, da je Gorazdov prihod dobra odločitev, kar dokazujejo tudi rezultati, saj je dvignil kar nekaj mladeničev. Zdaj je manjkala neka energija. Saj smo se razumeli, ampak smo res bolj kot ne le še prenašali drug drugega. Prišlo je do zasičenosti, kar mislim, da ni nič takega po toliko letih," je dejal Semenič, ki je letos vknjižil prvo zmago za svetovni pokal.

Letos sta od Bertoncljevih varovancev redno v svetovnem pokalu skakala Timi Zajc in Tilen Bartol, točke je osvajal tudi Žiga Jelar, ob koncu v Planici še Bor Pavlovčič. "Dobro poznam Gorazda in njegov način dela. Z njim sodelujem že dve leti in v eni sezoni sem naredil velik preskok v svetovnem pokalu. Njegov način dela mi ustreza, in upam, da bom z njim nadaljeval še tretje letos. Kot trener je nekoliko strog, ima neko avtoriteto, hkrati pa vse pod nadzorom. Vesel sem, da mi je letos ves čas uspelo skakati v svetovnem pokalu. Upam, da bo tako tudi naprej," je dejal najmlajši med njimi, 17-letni Zajc, ki je državni članski prvak.

Damjan: Trenutno edino ime, ki sodi v to vlogo

Še dalj časa pod njegovim vodstvom dela 20-letni Bartol, ki ima prav tako za sabo najboljšo sezono v karieri, ko je znova dokazal, da je odličen letalec, med drugim pa se je z ekipo prvič prebil na oder za zmagovalce, ko je bil del moštva, ki je v Vikersundu zasedlo tretje mesto: "Dobro se poznava, saj sodelujeva že štiri leta, in vesel sem, da bom z njim sodeloval tudi naprej. Pod njegovim vodstvom sem naredil res velik napredek. Vsako sezono sem imel boljšo kot prejšnjo. Vesel sem, da so ga izbrali. Da imam za sabo tako sezono, gre zagotovo največ zaslug njemu. Je neposreden človek, zelo osredotočen na to, kar dela, in stremi k podrobnostim, da smo iz dneva v dan boljši. Zna dvigniti celo ekipo in z njim smo se štiri leta imeli res dobro. Odlično smo se ujeli in zagotovo je prava izbira."

Manj izkušenj z Bertoncljem imajo starejši skakalci, a so tudi oni prepričani, da je SZS potegnil pravo potezo. "Poznam ga že zelo dolgo, saj je malce delal z nami, ko sem bil še zelo mlad. Sicer pa kot s trenerjem nisva veliko sodelovala in ga po tej plati ne poznam. Pred tremi leti mi je vmes, ko sem imel krizo, pomagal in sem bil zadovoljen z njegovim delovanjem. Sicer pa skoraj zagotovo midva ne bova sodelovala, saj ne bom v A-ekipi. Delal bom pod okriljem Igorja Medveda, s katerim sem bil zadovoljen. Če bom pa dobro delal in skakal, pa bom mogoče prišel zraven in bom tega zelo vesel," je dejal najstarejši slovenski skakalec Robert Kranjec, ki se je po težki prejšnji sezoni in neuspešni letošnji izkazal pred dnevi v Planici.

Zelo dobra sezona pa je za Jernejem Damjanom, ki je bil pred zimo član B-ekipe, nato pa je po vrnitvi v svetovni pokal takoj zmagal in bil dolgo najboljši Slovenec. Peter Prevc ga je v skupni razvrstitvi prehitel šele tik ob koncu. "Veliko sem slišal o Gorazdu in poznam njegovo delo, da bi pa midva veliko sodelovala, to pa še ne. Sem človek, ki rad ljudi spozna, preden dela kakršne koli ocene. Zato komaj čakam, da se spoznava in dorečeva stvari za naprej. Ne vem, kaj pričakujem. Najprej moram počakati, da vidim, v kateri reprezentanci bom, saj nikoli ne veš, kaj te čaka. Potem se bom pogovoril s šefom tiste ekipe. Zagotovo pa so naredili dobro potezo. Mislim, da je Gorazd edino ime v Sloveniji, ki trenutno spada v to vlogo," je pristavil Damjan.

Tilen Jamnik