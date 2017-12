D. Prevc: Pot nazaj je veliko daljša kot prvi pohod na vrh

V Engelbergu celo bolje, kot je mislil, da bo

26. december 2017 ob 09:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Lani je na novoletno turnejo v rumenem prišel Domen Prevc, ki si je letos ob skromni formi komaj izboril mesto v slovenski ekipi, povrh vsega pa ga ne bo na prvi tekmi v Oberstdorfu.

Na prvi postaji novoletne turneje bo priložnost dobil Jurij Tepeš, nato pa se bo slovenski šesterici pridružil najmlajši Prevc. Pred dvema letoma je Domen Prevc debitiral v svetovnem pokalu in takoj navdušil z osmim mestom. Neustrašni mladenič, ki je po odskoku glavo agresivno potisnil med smuči, je že na četrti tekmi v svetovnem pokalu prvič skočil na oder za zmagovalce. V Engelbergu je moral takrat premoč priznati le starejšemu bratu Petru. Zatem je bil v Švici še peti in z odlično popotnico je odšel na turnejo štirih skakalnic. Tam sicer ni bil v ospredju, a jo je vseeno sklenil z lepim rezultatom, šestim mestom v Bischofshofnu, ko je v izteku skakalnice Paula Ausserleitnerja njegov brat slavil z zlatim orlom v rokah.

V Engelbergu celo bolje, kot je mislil, da bo

Leto kasneje je v Engelberg Domen prišel že s tremi zmagami v žepu, potem ko je bil najboljši v Ruki, Klingenthalu in Lillehammerju. Suvereno je znova skakal tudi v Švici, kjer so se nadaljevale težave, ki so vodile v krizo brata Petra, in zasedel drugo ter prvo mesto. Tako se je na novoletno turnejo podal z vodstvom v skupnem seštevku. Čeprav vloge favorita na prvem vrhuncu sezone ni upravičil, je vseeno zadržal rumeno majico. Kasneje je sledil padec forme in sezono je končal s šestim mestom v skupnem seštevku, s čimer je bil še vedno najboljši Slovenec.

Po dveh sezonah, ko je navdušil na uvodu zime, je letos zgodba popolnoma drugačna. Zaradi slabe forme si je mesto v slovenski ekipi izboril le za zadnjo postajo v Engelbergu, kjer pa je na dveh tekmah osvojil pet točk. "Engelberg se je odvil celo boljše, kot sem si predstavljal, ker skoki niso bili na neki ravni. Rezultatsko je bilo boljše, kot sem mislil. Treningi so bili teden pred Švico še slabši, kot so bili potem na tekmi. Pričakovanj nisem imel nobenih, saj tudi nisem vedel, na kakšni ravni skačem," je dejal najmlajši izmed bratov Prevc.

Že ko je bil v formi, o rezultatskih ciljih ni govoril. Vedno je poudarjal, da se osredotoča na skoke in če bo z njimi zadovoljen, bo cilj izpolnjen. Tako je tudi tokrat, ko ga raven skakanja ne uvršča med svetovno elito: "Želim si čim boljše skoke. Drugo pride samo. V nekaj dneh se stvari težko spremenijo. V Engelbergu skoki niso bili na visoki ravni. Vseeno imam določene cilje v tej sezoni, saj vendarle lahko hitro, če dobiš prave občutke in gre vse v pravo smer, prideš nazaj. Stvari se počasi spravljajo v prave kanale in upam, da se bo že do novoletne turneje čim več uredilo."

Skoki so preveč nihali

Domen, ki je letos dopolnil 18 let, se je predstavil na Pokljuki skupaj z vsemi slovenskimi športniki, zatem pa se v javnosti ni več pojavljal. Čeprav se je govorilo, da je prebolel kar dolgotrajno virozo, mladenič iz Dolenje vasi pravi, da je le treniral: "Trenirali smo kot vsi ostali. Saj tudi skakalcev iz B-ekipe ne vidite. Treniramo po najboljših močeh in hodimo na druge pokale. Hkrati testiramo opremo in to je to. Tudi nisem bil bolan. Le en dan sem imel vročino. Nič takega, nisem imel viroze. Prišle so marsikatere čudne zadeve ven, zdaj pa lahko iz prve roke dobite, da je bila le enodnevna vročina. Moji skoki so nihali in ni bilo to to. Ni šlo po načrtih. Pri skokih ni tako, da bi treniral in treniral, pa boš zelo dober. Morajo se poklopiti še druge stvari."

"Pritisk se seveda čuti, saj ljudje sprašujejo, kaj je, ali nisi nič treniral. Ni mi všeč, kakšen spomin imajo ljudje. Tudi recimo drugi skakalci, kot je Robert Kranjec, ki so bili na vrhu, so padli na dno. Pot nazaj na vrh je še veliko daljša, kot je prvi pohod na vrh. Ni vse tako, kot je morda videti, da malce potreniraš, prideš, in če dobro skočiš, gre. Tu je en kup treninga, vlagaš ogromno truda, morda več kot ostali, pa še vedno ne boš najboljši," je dodal Domen, ki je pred sezono dejal, da še ni popolnoma zadovoljen s smučmi, z novimi, ki jih je dobil zdaj, pa je zelo.

Ob vrnitvi v Engelbergu tudi slog skakanja ni bil tako agresiven, kot je bil zanj značilen v zadnjih dveh zimah. Kot pravi, je to posledica slabših skokov: "Videti je manj agresiven, ker je slabše tehnično izveden skok. Slabši je odskok, ni take hitrosti v zraku in zato smučka ni tako močna." V zadnjih dveh zimah je silovito začel, nato pa čez sezono malce padel. Letos se nadeja, da bo ravno obratno: "Seveda sem bil lani tak čas bolj sproščen, kot sem zdaj, ko ne veš, kje si in kaj bo, če bo … Skoki nihajo, gredo dol in gor. Taki so moji skoki. Počasi se vendarle vzpenjamo in upam, da bomo kmalu prišli nazaj."

Tilen Jamnik