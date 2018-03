D. Prevc z 239,5 poletel tik pod stopničke, globus že Stochov

Johansson zmagal prvič v karieri

18. marec 2018 ob 14:41,

zadnji poseg: 18. marec 2018 ob 19:01

Vikersund

Robert Johansson je slavil na poletih v Vikersundu. S četrtim mestom je navdušil Domen Prevc, Kamil Stoch, ki je bil šesti, pa je že osvojil veliki kristalni globus.

Norvežani so na domači velikanki potrdili prevlado v poletih. Johansson je z 232,0 m in 246,0 m prvič v karieri stopil na najvišjo stopničko. Brkati Norvežan, ki skače na Slatnarjevih smučeh, je bil po prvi seriji drugi. V finalu sta mesti zamenjala z zmagovalcem prve letošnje tekme v poletih na Kulmu Andreasom Stjernenom, ki je poletel 239,0 m in 235,0 m. Tretji je bil z 231,5 m in 243,0 m Daniel Andre Tande. Svetovni prvak v poletih je bil tretji tudi po prvi seriji.

Pred Vikersundom se je slovenski reprezentanci znova pridružil Domen Prevc, ki je v sedmerici Gorana Janusa zamenjal Timija Zajca. V slabi sezoni, potem ko je bil lani najboljši Slovenec v svetovnem pokalu na šestem mestu, pa je znova dokazal, da je izjemen letalec. Letos je le petkrat osvojil točke. 11. mestu s kulmske letalnice pa je 18-letni mladenič zdaj v Vikersundu dodal še odlično četrto mesto. V prvi seriji sta navdušila s Tilnom Bartolom, ki je s številko 26 po poletu 225,5 m prišel na vrh, kjer je bil do tedaj Stoch. V vodstvu je vztrajal do številke 32, ki jo imel mlajši izmed bratov Prevc. Ta je pristal pri 225,5 m. Po polovici preizkušnje sta bila tako šesti in sedmi.

Stoch zmagovalec na norveški turneji

V finalu se Bartolu nastop ni posrečil in je z 202,0 m nazadoval na 13. mesto, Domen pa je imenitno napadel z 239,5 m, s čimer je le za štiri metre zaostal za osebnim rekordom. Tik za Bartolom je na 14. mestu končal Peter Prevc. Po prvi seriji je bil nekdanji svetovni rekorder šele 26., v finalu, kjer je dolgo vodil, pa je pridobil 12 mest, ko je poletel 232,5 m. Jernej Damjan je bil 24., Nejc Dežman pa 28. Brez točk je na 35. mestu ostal Anže Lanišek, Anže Semenič pa je izpadel že v kvalifikacijah.

"Nekaj pripomb na današnja poleta bi imel, lahko bi bilo še bolje, a sem lahko vseeno kar zadovoljen s prikazanim. V tekmi in v boju s tekmeci sem užival. Norvežani skačejo zelo lepo, z občutki in jih je kar užitek pogledati. Sem se pa danes naučil nekaj z včerajšnje izkušnje. Šel sem bolj "na ziher" in vse se je razpletlo v redu. Sicer pa se danes ne bi nič branil, če bi že stopil na stopničke, a tako pride. Planice pa se že zelo veselim," je povedal Domen Prevc, ki je v soboto v drugi seriji ekipne tekme napravil veliko napako, a je Slovenija vseeno zasedla tretje mesto.

Stjernen in Johansson sta bila najboljša že v poskusni seriji, kjer se jima je najbolj približal Stoch. Izvrstni Poljak si je dve tekmi pred koncem že zagotovil drugi veliki kristalni globus v karieri. Hkrati je 30-letni šampion iz Zakopan zmagal tudi v seštevku Raw Air turneje. Na norveški turneji je imel Stoch, ki je za zmago prejel 60.000 evrov, 37 točk več kot drugi Johansson, tretje mesto pa je zasedel Stjernen. Od Slovencev je bil v seštevku najvišje Peter Prevc, ki je bil deseti, 14. je bil Bartol, 15. pa Damjan.

Domen Prevc četrti tudi v razvrstitvi poletov

V seštevku poletov, kjer sta njegova prva zasledovalca Johansson in Tande, je v najboljšem položaju Stjernen. Na četrtem mestu je Domen Prevc, ki ima enako število točk kot Stefan Kraft. Avstrijec, ki je lani dobil svetovni pokal in Raw Air turnejo, je pred natanko letom dni v Vikersundu z 253,5 m postavil svetovni rekord. V razvrstitvi poletov je Peter Prevc, ki je mali kristalni globus osvojil že trikrat, deveti.

Stoch ima v seštevku svetovnega pokala 253 točk naskoka pred Nemcem Richardom Freitagom in bo tako na zadnje tekme v Planico že prišel kot skupni zmagovalec. Pred skakalci so le še poleti pod Poncami, kjer bo tradicionalen zaključek svetovnega pokala. V sredo je najprej na vrsti preizkus Letalnice bratov Gorišek, sledijo četrtkove kvalifikacije s 13 Slovenci za petkovo tekmo, v soboto bo ekipna preizkušnja, v nedeljo pa zadnja tekma olimpijske zime.

Slovenija v "drugi ligi" zmagala v pokalu narodov

Prireditelji tekme celinskega pokala smučarjev skakalcev v Čajkovskem so morali nedeljsko finalno tekmo odpovedati zaradi premočnega vetra. Slovenija je v sezoni dosegla sedem zmag in slavila v pokalu narodov. Najboljši posameznik v skupnem seštevku je bil Nejc Dežman na četrtem mestu. Na 28 tekmah je sicer največ točk zbral mladinski svetovni prvak Marinus Lindvik iz Norveške.

Končni vrstni red: daljave točke 1. R. JOHANSSON NOR 232,0/246,0 444,3 2. A. STJERNEN NOR 239,0/235,0 438,9 3. D. A. TANDE NOR 231,5/243,0 436,6 4. D. PREVC SLO 229,0/239,5 431,3 5. S. KRAFT AVT 221,5/230,5 426,5 6. K. STOCH POL 223,0/237,0 425,6 7. M. EISENBICH. NEM 232,0/226,5 420,8 8. R. FREITAG NEM 219,5/226,0 414,6 9. J. A. FORFANG NOR 224,0/230,0 408,3 10. N. KASAI JAP 224,5/216,0 396,5 ... 13. T. BARTOL SLO 225,5/202,0 391,5 14. P. PREVC SLO 201,0/232,5 385,3 24. J. DAMJAN SLO 212,0/189,5 356,6 28. N. DEŽMAN SLO 201,0/181,0 323,6 ------------ zunaj finala: ------------ 35. A. LANIŠEK SLO 182,5 147,6

Po prvi seriji: daljave točke 1. A. STJERNEN NOR 239,0 222,8 2. R. JOHANSSON NOR 232,0 220,4 3. D. A. TANDE NOR 231,5 213,8 4. M. EISENBICH. NEM 232,0 212,3 5. S. KRAFT AVT 221,5 209,5 6. D. PREVC SLO 229,0 207,4 7. T. BARTOL SLO 225,5 205,8 8. K. STOCH POL 223,0 204,0 9. R. FREITAG NEM 219,5 201,5 10. N. KASAI JAP 224,5 201,3 ... 16. J. DAMJAN SLO 212,0 187,2 26. P. PREVC SLO 201,0 172,0 28. N. DEŽMAN SLO 201,0 167,2 35. A. LANIŠEK SLO 182,5 147,6

RAW AIR TURNEJA Končni vrstni red (10/10): točke 1. K. STOCH POL 2.590,6 2. R. JOHANSSON NOR 2.553,6 3. A. STJERNEN NOR 2.508,3 4. S. KRAFT AVT 2.480,9 5. D. A. TANDE NOR 2.392,8 6. J. A. FORFANG NOR 2.333,1 7. R. FREITAG NEM 2.286,4 8. D. KUBACKI POL 2.194,6 9. M. EISENBICHLER NEM 2.165,9 10. P. PREVC SLO 2.140,1 ... 14. T. BARTOL SLO 2.048,9 15. J. DAMJAN SLO 2.043,0 26. N. DEŽMAN SLO 1.489,1 44. D. PREVC SLO 848,4 45. A. LANIŠEK SLO 791,8 47. T. ZAJC SLO 749,3 52. A. SEMENIČ SLO 563,4

SKUPNI VRSTNI RED Po 21. tekmi (od 23): 1. K. STOCH POL 1.243 2. R. FREITAG NEM 990 3. D. A. TANDE NOR 925 4. A. WELLINGER NEM 813 5. S. KRAFT AVT 741 6. R. JOHANSSON NOR 740 7. J. A. FORFANG NOR 709 8. D. KUBACKI POL 594 9. A. STJERNEN NOR 588 10. M. EISENBICHLER NEM 557 16. J. DAMJAN SLO 371 17. P. PREVC SLO 368 22. A. SEMENIČ SLO 241 24. T. BARTOL SLO 172 30. T. ZAJC SLO 88 33. D. PREVC SLO 81 39. N. DEŽMAN SLO 50 44. Ž. JELAR SLO 36

Poleti (2/4): 1. A. STJERNEN NOR 180 2. R. JOHANSSON NOR 150 3. D. A. TANDE NOR 140 4. D. PREVC SLO 74 . S. KRAFT AVT 74 6. N. KASAI JAP 71 9. P. PREVC SLO 58 13. T. BARTOL SLO 33 14. A. SEMENIČ SLO 32 29. J. DAMJAN SLO 9 38. N. DEŽMAN SLO 3

Pokal narodov (28/31): 1. NORVEŠKA 6.317 2. NEMČIJA 5.427 3. POLJSKA 5.258 4. AVSTRIJA 3.324 5. SLOVENIJA 2.757

R. K., Tilen Jamnik