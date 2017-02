Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 11 glasov Ocenite to novico! Laura Dahlmeier Hochfilzen zapušča s petimi zlatimi in eno srebrno medaljo. Foto: EPA Najboljše tri na zadnji tekmi - Laura Dahlmeier, Susan Dunklee in Kaisa Mäkäräinen. Foto: EPA Nemka se iz Hochfilzna vrača s kar petimi zlatimi medaljami. Foto: EPA Simon Schempp je pospešil na zadnjem najdaljšem vzponu in se v cilju veselil na ramenih reprezentančnih kolegov. Foto: Reuters VIDEO Pogovor s Tejo Gregorin p... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dahlmeierjeva petič zlata, Gregorinova peta, Bauer 17.

Na moški tekmi prvak Schempp

19. februar 2017 ob 11:19,

zadnji poseg: 19. februar 2017 ob 17:06

Hochfilzen - MMC RTV SLO

Svetovno prvenstvo v biatlonu se je v Hochfilznu končalo z izvrstnim nastopom Teje Gregorin na tekmi s skupinskim štartom, kjer je zasedla peto mesto.

Prva je bila Nemka Laura Dahlmeier, ki je na Tirolskem osvojila še peti naslov svetovne prvakinje. Doslej še nobeni ni uspelo na enem svetovnem prvenstvu osvojiti pet zlatih medalj. Ob tem ima odlična 23-letna Nemka še eno srebro. Na zmagovalnem odru sta ji družbo delali srebrna Američanka Susan Dunklee in bronasta Finka Kaisa Mäkäräinen.

"Uživala sem. Med tekmo nisem mislila ne na rezultat ne na rekorde, želela sem opraviti vse, kot znam. Uspelo mi je, srečna sem. Za mano je neponovljivo prvenstvo, upam, da bom naslednje leto na olimpijskih igrah vsaj pol tako uspešna," je povedala izjemna Nemka.

Teja Gregorin zadela 19 strelov

Najboljša slovenska biatlonka je nastopila izjemno. Na najpomembnejši tekmi sezone je tekmovala najbolje. Že začela je odlično. Na prvem strelskem nastopu je sicer večina tekmovalk pokrila vse tarče, 36-letna Gregorinova pa je strelišče zapustila na desetem mestu. Za tedaj vodilno Dunkleejevo je zaostajala za deset sekund.

Tekla je v vodilni skupini, nato pa na drugem strelskem nastopu zgrešila deveti strel. Kljub dodatnim 150 metrom je zadržala deseto mesto, za vodilno trojico pa je zaostajala približno pol minute. Tekla je z vedno v smučini z izjemno hitro Kaiso Mäkäräinen. Skupaj sta prišli na tretji strelski nastop, streljali v hitrem ritmu in ga brez napake zapustili. Zadržali sta 30 sekund zaostanka.

Mäkäräinenova oddrvela proti bronu

Na zadnje streljanje so skupaj prišle vodilne štiri, Susan Dunklee, Laura Dahlmeier, Gabriela Koukalova in Marie Dorin Habert. Američanka in Nemka sta zadeli vseh 20 tarč, Čehinja in Francozinja pa sta morali v kazenski krog. Nato sta bili na strelišču uspešni tudi Gregorinova in Mäkäräinenova, a je še hitreje streljala Ukrajinka Julija Džima, ki ju je prehitela. V boju za zmago je Dahlmeierjeva na vzponu strla Dunkleejevo in na Tirolskem prišla do petega naslova svetovne prvakinje.

Gregorinova je, ko je zapustila strelišče, za medaljo zaostajala devet sekund. Toda za njo je bila izjemno hitra Mäkäräinenova, ki je pospešila, prehitela tekmovalke pred sabo in na vzponu zlahka opravila tudi s Koukalovo, ki ni mogla slediti hitremu koraku Finke. Gregorinova je dolgo tekla na šestem mestu in lovila priključek, v ciljnem šprintu pa je bila močnejša od Džime. V cilj je prišla samo štiri sekunde za bronasto Mäkäräinenovo.

Gregorinova vesela odličnega izida

"Zadnji krog je bil zelo dolg. Kar ni ga bilo konca. Poskušala sem iztisniti vse, kar sem lahko. Enostavno je bila medalja nedosegljiva, saj so bile pred mano same najboljše biatlonke. Zelo se veselim tega petega mesta in še nekaj časa se ga bom," so bile prve besede zelo zadovoljne Gregorinove v pogovoru za TV Slovenija.

"Letos predvsem ni šlo v streljanju, tek pa je bil že vso sezono dober. Vemo, da znam na najpomembnejših tekmah dobro nastopiti. Bila sem zbrana. Popolnoma sem se osredotočila na tokratno tekmo. Na primer telefona sploh nisem prijela v roke. Morda je to taktika za naprej," je nekoliko v šali dodala Gregorinova, ko je komentirala nastope v Hochfilznu, kjer je bila tudi 12. na posamični tekmi.

Zdaj jo že v torek čaka pot na vojaško svetovno prvenstvo, ki bo v Sočiju. Na rusko mesto ima lepe spomine, saj je na zasledovanju pred tremi leti dobila olimpijski bron. Veseli se tudi naslednjih olimpijskih iger, ki bodo v Pjongčangu, kjer je bila leta 2009 na svetovnem prvenstvu na posamični tekmi druga.

Fourcade tokrat brez medalje

Na moški tekmi je brez zgrešenega strela zmagal Nemec Simon Schempp, edini Slovenec Klemen Bauer pa je bil 17., potem ko je leže zgrešil dvakrat, stoje pa je pokril vse tarče.

''Kljub dvema napakama, ki sta se žal zgodili na začetku, ko je nekoliko manj ugodno, saj izgubiš stik z najboljšimi, sem z nastopom lahko zadovoljen. S Fourcadom sva v drugem krogu še poskušala priključiti, kar je njemu uspelo, jaz sem pa rajši spustil ritem, ker so bili pred mano še trije krogi. Bilo je napeto in razburljivo do konca. Poskušal sem ostati v svojem ritmu, kar mi je tudi uspelo. Je bil pa sam razplet tekme takšen, da je kljub majhnemu zaostanku to zadostovalo "le" za 17. mesto,'' je dejal Bauer.

Za Schemppa je to sploh prva posamična kolajna na SP-jih. Srebro je pripadlo branilcu naslova, Norvežanu Johannesu Thingnes Boeju, ki je z enim strelom mimo zaostal devet sekund, tretji pa je bil tik za njim Avstrijec Simon Eder.

Brez kolajne je ostal najboljši biatlonec sezone Martin Fourcade, ki je bil do zadnjega streljanja na prvem mestu, vendar je nato zgrešil dva strela in s polminutnim zaostankom končal na petem mestu. V zadnjih dveh dneh mu je nekoliko nagajal prehlad. Francoz se je na prejšnjih petih tekmah na SP-ju vselej povzpel na zmagovalni oder, osvojil je eno zlato ter po dve srebrni in bronasti medalji. Šestih kolajn na enem SP-ju ni uspelo odnesti domov še nikomur.

Skupinski štart, 12,5 km (Ž): * 1. L. DAHLMEIER NEM 28:02,3 (0) 2. S. DUNKLEE ZDA +4,6 (0) 3. K. MÄKÄRÄINEN FIN 20,1 (1) 4. G. KOUKALOVA ČEŠ 24,0 (1) 5. T. GREGORIN SLO 24,2 (1) 6. J. DŽIMA UKR 24,4 (1) 7. M. DORIN HABERT FRA 40,3 (1) 8. D. WIERER ITA 1:05,6 (2) 9. A. RUNGGALDIER ITA 1:06,9 (0) 10. P. FIALKOVA SLK 1:14,1 (2) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

Svetovni pokal (19/25): 1. L. DAHLMEIER NEM 903 2. G. KOUKALOVA ČEŠ 857 3. K. MÄKÄRÄINEN FIN 776 4. M. DORIN HABERT FRA 711 5. D. WIERER ITA 576 31. T. GREGORIN SLO 192 92. A. ERŽEN SLO 4

Skupinski štart, 15 km (M): * 1. S. SCHEMPP NEM 35:38,3 (0) 2. J. T. BOE NOR +9,0 (1) 3. S. EDER AVT 10,1 (0) 4. A. ŠIPULIN RUS 25,3 (2) 5. M. FOURCADE FRA 31,3 (3) 6. L. BAILEY ZDA 33,5 (0) 7. D. LANDERTINGER AVT 38,0 (2) 8. F. LINDSTRÖM ŠVE 39,7 (1) 9. B. DOLL NEM 42,9 (2) 10. A. PEIFFER NEM 46,1 (2) ... 17. K. BAUER SLO 1:16,0 (2) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

Svetovni pokal (19/25): 1. M. FOURCADE FRA 1.020 2. A. ŠIPULIN RUS 690 3. S. SCHEMPP NEM 673 4. J. T. BOE NOR 621 5. A. PEIFFER NEM 550 43. K. BAUER SLO 125 90. L. OBLAK SLO 6 98. M. DRINOVEC SLO 2

T. J., M. R.