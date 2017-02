Dahlmeierjeva svetovna prvakinja; Gregorinova 12.

Odličen nastop Teje Gregorin

Laura Dahlmeier je na svetovnem prvenstvu v biatlonu v Hochfilznu dobila individualno preizkušnjo na 15 kilometrov. Teja Gregorin je bila 12.



Nemška biatlonka je, tako kot drugouvrščena Gabriela Koukalova, zgrešila eno tarčo, a je enostavno prehitra za vso konkurenco. Bila je za slabih 25 sekund hitrejša od Čehinje, bronasto odličje je osvojila Italijanka Alexia Runggaldier, ki je sicer pokrila vse tarče, a je za zmagovalko vseeno zaostala že za minuto in 45 sekund.

Odlično je nastopila tudi Teja Gregorin, ki je še enkrat dokazala, da je zagotovo med najhitrejšimi biatlonkami na letošnjem SP-ju, žal pa ni pokrila treh tarč, zaradi česar je na koncu za zmagovalko zaostala za dobre tri minute. Vseeno je bilo to dovolj za končno 12. mesto.

Slovenija je imela na sredini tekmi še dve tekmovalki, in sicer Anjo Eržen ter Urško Poje. Prva je imela težave s svojo puško, po šestih zgrešenih strelih in zaostankom osmih minut in 42 sekund je osvojila 76. mesto. Tri mesta nižje se je uvrstila Pojetova, pustila je tri nepokrite tarče, zaostala je za slabih devet minut (+8:57,2). Na tekmi je nastopilo 99 tekmovalk.

Kos: 12. mesto je vrhunski rezultat

"Danes je Teja precej rešila s tekom. Tudi smuči so bile odlične. Ne želim se ponavljati, toda ponovno je bil vsaj en zgrešen strel preveč. Ostaja malce grenkega priokusa, ampak 12. mesto je vseeno vrhunski rezultat," je dejal glavni trener slovenske reprezentance Tomaš Kos, o nastopih Erženove in Pojetove je še dodal: "Z nastopom Urške smo zadovoljni. Naredila je to, kar smo od nje pričakovali in sicer, da prispeva kakšno točko za pokal narodov. To ji je uspelo. Škoda za Anjo in njene zgrešene strele leže. Poleg tega je imela še težave z naboji, saj ji en naboj zatajil in je morala posebej polniti puško, zaradi česar je šlo kar nekaj časa po zlu. Škoda, da se to zgodi ravno na tekmi. Kriv ni nihče, kriv je material."

V četrtek je v Hochfilznu na sporedu še moška posamična preizkušnja na 20 kilometrov.

Svetovno prvenstvo v biatlonu, Hochfilzen

Posamična tekma (Ž), 15 km: * 1. L. DAHLMEIER NEM 41:30,1 (1) 2. G. KOUKALOVA ČEŠ +24,7 (1) 3. A. RUNGGALDIER ITA 1:45,6 (0) 4. M. LAUKKANEN FIN 1:56,8 (1) 5. E. AVAKUMOVA KOR 2:03,6 (0) 6. S. DUNKLEE ZDA 2:06,8 (2) 7. M. HAMMERSCHMIDT NEM 2:27,5 (2) 8. V. HINZ NEM 2:45,5 (2) 9. J. DŽIMA UKR 2:46,1 (2) 10. O. PIDRUŠUINA UKR 2:54,6 (2) 11. D. ZDOUC AVT 2:56,4 (0) 12. T. GREGORIN SLO 3:04,8 (3) ... 76. A. ERŽEN SLO 8:42,6 (6) 79. U. POJE SLO 8:57,2 (3) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

Skupni vrstni red:

Ženske (18/25): 1. L. DAHLMEIER NEM 843 2. G. KOUKALOVA ČEŠ 814 3. K. MÄKÄRÄINEN FIN 728 4. M. DORIN HABERT FRA 675 5. D. WIERER ITA 542 ... 34. T. GREGORIN SLO 152 92. A. ERŽEN SLO 4

