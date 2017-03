Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Laura Dahlmeier je tudi ob koncu sezone zadržala izjemno formo. Na SP-ju v Hochfilznu je osvojila pet zlatih kolajn. Foto: EPA Rok Tršan je z 39. mestom osvojil prve točke v svetovnem pokalu. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Rekordna trinajstica Martina Fourcada; Bauer 20.

Dahlmeierjeva že osvojila globus, Gregorinova 20.

Slavje Peifferja, prve točke za Tršana

11. marec 2017 ob 12:00,

zadnji poseg: 11. marec 2017 ob 17:02

Kontiolahti - MMC RTV SLO/STA

Nemec Arnd Peiffer je zadel vseh 20 strelov in v ciljnem finišu dobil zasledovalno tekmo biatloncev v Kontiolahtiju. Pri dekletih je bila z enim zgrešenim strelom najboljša Laura Dahlmeier.

Peiffer je v troboju za zmago za 0,3 sekunde prehitel Avstrijca Simona Ederja, tretji pa je bil Norvežan Emil Hegle Svendsen, ki je zaostal 2,3 sekunde. Peiffer je bil po šprintu peti, vodstvo pa je prevzel po tretjem streljanju. To je njegova osma zmaga v svetovnem pokalu, druga v zasledovanju po Holmenkollnu februarja leta 2012.

Najboljši biatlonec Martin Fourcade, ki je štartal prvi, je zgrešil štiri strele in tekmo končal na petem mestu. Stik z vodilnimi je izgubil pri zadnjem streljanju, ko je moral v dva kazenska kroga.

Rok Tršan je z 39. mestom osvojil prve točke v svetovnem pokalu. Zgrešil je le enkrat in zaostal slabe tri minute. Eno točko je s 40. mestom osvojil tudi Klemen Bauer, ki je začel zasledovanje kot 20., vendar je zgrešil kar šestkrat. "S streljanjem sem sicer zadovoljen, s tekom pa ne najbolj. Če bi bilo še to dobro, bi se dalo biti precej boljši, ker niso bile tako velike razlike. Drugače pa sem zadovoljen. Glede na to, kako je šla sezona do zdaj, je tole super," je svoj nastop ocenil Tršan.

Gregorinova imela osmi čas teka

Na ženski zasledovalni tekmi je Teja Gregorin štartala s 46. mesta in se z dobrim nastopom povzpela na 20. mesto. Leže je bila na strelišču stoodstotna, stoje pa je zgrešila trikrat. Imela je osmi čas teka.

Dahlmeierjeva je na petkovem šprintu zasedla drugo mesto, tokrat pa prišla do desete zmage v sezoni in tudi že do prve zmage v skupnem seštevku svetovnega pokala. Francozinja Maire Dorin Habert se je do drugega mesta prebila z devetega, zaostala je 16,5 sekunde. Svojih prvih posamičnih stopničk se je s tretjim mestom veselila 22-letna Italijanka Lisa Vittozzi, po šprintu je bila šesta. Petkova zmagovalka, Norvežanka Tiril Eckhoff, je s kar šestimi kazenskimi krogi padla na 15. mesto (+1:12,0).

"Teja ni čisto upravičila pričakovanj, je bilo pa v redu. Predvsem to velja za njen tekaški nastop in mislim, da se lahko veselimo finala v Oslu, saj je ohranila dobro formo. Morala se bo popraviti na strelišču, prepričan sem, da je tega sposobna. Danes je bila malo nervozna," je povedal Tomaš Kos, glavni trener slovenske biatlonske reprezentance.

V nedeljo bosta v Kontiolahtiju še tekmi mešanih štafet. Na posamični mešani štafeti bosta Slovenijo zastopala Gregorinova in Bauer, na klasični tekmi mešanih štafet pa bodo na štartu Anja Eržen, Urška Poje, Miha Dovžan in Rok Tršan.

Zasledovalna tekma, 12,5 km (M): * 1. A. PEIFFER NEM 30:35,0 (0) 2. S. EDER AVT +0,3 (2) 3. E.-H. SVENDSEN NOR 2,3 (2) 4. O. MORAVEC ČEŠ 9,8 (2) 5. M. FOURCADE FRA 25,5 (4) 6. L. HOFER ITA 27,7 (1) 7. J.-T. BOE NOR 33,2 (3) 8. V. CHRISTIANSEN NOR 38,4 (1) 9. A. RASTORGUJEVS LAT 38,7 (4) 10. A. ŠIPULIN RUS 50,9 (2) ... 39. R. TRŠAN SLO 2:51,6 (1) 40. K. BAUER SLO 2:54,9 (6) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

Skupno, moški (23/25): 1. M. FOURCADE FRA 1.228 2. A. ŠIPULIN RUS 805 3. J. T. BOE NOR 700 4. A. PEIFFER NEM 680 5. S. SCHEMPP NEM 673 43. K. BAUER SLO 150 95. L. OBLAK SLO 6 102. M. DRINOVEC SLO 2 . R. TRŠAN SLO 2

Zasledovalna tekma, 10 km (Ž): * 1. L. DAHLMEIER NEM 29:54,4 (1) 2. M. DORIN HABERT FRA +16,5 (2) 3. L. VITTOZZI ITA 19,9 (1) 4. D. DOMRAČEVA BLR 21,9 (3) 5. P. FIALKOVA SLK 23,9 (0) 6. L. HAUSER AVT 27,8 (0) 7. I. VARVINEC UKR 32,6 (0) 8. C. AYMONIER FRA 38,1 (2) 9. A. CHEVALIER FRA 39,0 (0) 10. G. KOUKALOVA ČEŠ 44,8 (2) ... 20. T. GREGORIN SLO 1:42,5 (3) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

Skupno, ženske (23/25): 1. L. DAHLMEIER NEM 1.137 2. G. KOUKALOVA ČEŠ 970 3. K. MÄKÄRÄINEN FIN 883 4. M. DORIN HABERT FRA 797 5. D. WIERER ITA 651 34. T. GREGORIN SLO 213 95. A. ERŽEN SLO 4

R. K., M. R.